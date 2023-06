software-architektur.tv: Gamification nicht nur in der Qualitätssicherung

Wenn in das Projekt der Alltag einzieht, unbeliebte Aufgaben liegenbleiben und die Weiterentwicklung des Teams leidet, braucht es frische Ideen. Warum nicht einmal einige Gamification-Techniken ausprobieren, wie zum Beispiel exploratives Testen als kleinen Wettbewerb à la Bingo Bongo gestalten? Oder einen Buchclub gründen, um die lange geplante, aber immer wieder verschobene Fortbildung in Eigenregie in Angriff zu nehmen? Spaß im Projekt, gezielt eingesetzt, stärkt nicht nur den Teamzusammenhalt, sondern bringt das Team auch auf anderen Ebenen weiter – fachlich, menschlich, kreativ. Das erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit, die Identifikation mit Projektzielen und letztlich die Mitarbeiterbindung.

Dehla Sokenou ist als Test- und Qualitätsmanagerin und Software-Architektin bei WPS – Workplace Solutions tätig. In dieser Episode spricht sie mit Eberhard Wolff darüber, wie sich Gamification nicht nur in der Qualitätssicherung einsetzen lässt. Die OOP Specials bieten einen Ausblick auf die Highlights der OOP Konferenz. Dehla ist mit ihrem Vortrag Von Bingo Bongo bis Buchclub – Lernen, Entwickeln, Testen mit Spaß dabei.

Diese Woche entfallen die Sketchnotes von Lisa Moritz. Den Livestream zur Sendung gibt es am Freitag, dem 30. Juni hier und auf YouTube – wer zuschaut, kann live Fragen einbringen:

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 30. Juni 2023 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(map)