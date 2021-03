software-architektur.tv: GraalVM mit Spring Native, Spring Boot und Spring Cloud

Spring Native soll die Möglichkeit bieten, Spring-Boot-Anwendungen ohne größeren Aufwand mit der GraalVM in nativen Code zu kompilieren. Das verspricht schnellere Startup-Zeiten – was gerade für Umgebungen wie Kubernetes wichtig ist. Eberhard Wolff hat sein Istio-Microservices-Beispiel darauf umgestellt und will in software-architektur.tv einen Blick in die Werkstatt geben: Wie ist er vorgegangen? Was ist zu beobachten? Das Beispiel und eine kurze Anleitung stehen online bereit.

Die Ausstrahlung findet dieses Mal schon am Donnerstag um 12 Uhr live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

Software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 50 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit Herbst 2020 bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können. (ane)