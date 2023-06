software-architektur.tv: Hands-on Behavioral Code Analysis with Adam Tornhill

Wer Softwarearchitektur diskutiert, sollte dabei immer auch die Personen berücksichtigen, die tatsächlich an dem Code arbeiten. Adam Tornhill, Autor von "Your Code as a Crime Scene", hat den Begriff "Behavioral Code Analysis" geprägt, um über diese Schnittmenge von Menschen und Code nachzudenken. In dieser ganz besonderen Folge des Videocasts zeigt er uns in einer Live-Demonstration, wie Entwickler und Entwicklerinnen mit CodeScene – einem Software-Engineering-Intelligence-Tool, das er mitentwickelt hat – reale Codebasen auf der Grundlage dieser Idee analysieren können.

Die aktuelle Folge ist auf Englisch. Weiterführende Informationen zu Adam Thornhill finden sich auf seiner Website.

Diese Woche entfallen die Sketchnotes. Den Livestream zur Sendung gibt es am Mittwoch, den 7. Juni hier und auf YouTube – wer zuschaut, kann live Fragen einbringen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Hands-on Behavioral Code Analysis with Adam Tornhill

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Mittwoch, 7. Juni 2023 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(fms)