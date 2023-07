software-architektur.tv: How to Understand Almost Anything mit Markus Völter

Beim Bau neuer Softwaresysteme stehen Softwarearchitektinnen und -architekten regelmäßig vor der Herausforderung, die betroffenen Domänen umfassend zu analysieren und richtig zu beschreiben. Soll beispielsweise ein Softwaresystem entstehen, mit dem Mediziner Medikamentenstudien beschreiben können, oder Steuerexperten das komplette deutsche Steuerrecht "programmieren" können – was sind die richtigen Abstraktionen und Konzepte, um diese Domänen zu beschreiben? Das Ziel einer Domänenanalyse ist genau dies: die Abstraktionen zu finden, mit denen eine Domäne so präzise beschrieben werden kann, dass die damit erstellten Beschreibungen direkt ausführbar sind.

Anzeige

In dieser Ausgabe von software-architektur.tv spricht Eberhard Wolff dazu mit Markus Völter, der zu dem Thema kürzlich das Buch "How to Understand Almost Anything" geschrieben hat. Die beiden diskutieren darüber, wie man bei einer Domänenanalyse vorgeht, und warum man die Idee der "ausführbaren Fachlogik" überhaupt verfolgen sollte.

Lisa Moritz erstellt Sketchnotes – jedoch nicht live während des Streams. Den Livestream zur Sendung gibt es zur gewohnten Zeit hier und auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Mehr Infos zu Markus Völter sowie dem besprochenen Buch "How to Understand Almost Anything"

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 21. Juli 2023 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt. Er arbeitet als Head of Architecture bei SWAGLab. Seit Juni 2020 sind über 150 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Anzeige

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(map)