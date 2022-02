software-architektur.tv: Live-Stream von der OOP 2022 – Mittwoch und Donnerstag

Zwei Tage Streaming live von der OOP 2022 Digital, einer Konferenz, die zu den alteingesessenen für Softwarearchitekten und -entwickler in Deutschland gehört, liegen bereits hinter Eberhard Wolff. Nach einem English Evening am Montag und Kurzsessions in der Mittagspause am Dienstag, geht es am morgigen Mittwoch um das Klima und Donnerstag um Diversity. Eberhard Wolff hat erneut Sprecherinnen und Sprecher der OOP zur Diskussion in den Stream eingeladen.

Mittwoch und Donnerstag

Mittwoch, den 2. Februar 2022: Das Klima-Panel

13:15-14:15 Uhr Klima-Panel mit Marina Köhn, Jutta Eckstein und Max Schulze; Die Klima-Katastrophe ist eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Im Rahmen dieses Panels wird diskutiert, was Softwareentwicklung dazu beitragen kann.

Donnerstag, den 3. Februar 2022: Das Diversity-Panel

13:00-14:00 Uhr Diversity-Panel mit Katrin Rabow, Nicola Marsden und Silke Foth (Moderation Lisa Moritz); In der Softwareentwicklung sind zahlreiche Gruppen unterrepräsentiert. In diesem Panel wird diskutiert, wie sich Diversity erhöhen lässt.

Fragen live an OOP-Speaker stellen

Während des Live-Streams lassen sich Fragen an Eberhard Wolff und/oder die OOP-Speaker via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen. Informationen zum Programm der OOP bietet die Konferenzwebseite.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 90 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

