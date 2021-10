software-architektur.tv: Live vom Software Architecture Gathering

Am 13. und 14. Oktober 2021 gibt es zwei Sonderausgaben von Softwarearchitektur.tv: Grund dafür ist das internationale Software Architecture Gathering, das sich über insgesamt vier Tage erstreckt (11.-14. Oktober) und online stattfindet. Die Konferenz bietet Koryphäen des Faches eine Bühne, einige treten auch im Live-Stream auf.

Wer sich nicht die gesamten 50 Sessions zu Gemüte führen kann oder mag, bekommt von den Videocast-Gastgebern im bewährten Format vier Höhepunkte im Livestream von software-architektur.tv geboten: Im Rahmen der Fachkonferenz sprechen Eberhard Wolff und Lisa Moritz an zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit vier kompetenten Softwarearchitekt:innen über Königswege der Softwarearchitektur. Die Gespräche finden auf Englisch statt.

Live am 13. Oktober: Komplexität und Programmieren für alle

Los geht es am Mittwoch, 13. Oktober 2021: Um 18 Uhr spricht Wolff mit dem britischen ThoughtWorks-Direktor James Lewis über Architektur, Team-Topologien und Komplexität. Um 18:35 Uhr unterhält sich Lisa Moritz mit der niederländischen IT-Professorin und Podcasterin Felienne Hermans darüber, wie man komplexen Code liest. Das Motto ihres Vortrags auf der Konferenz ist "Programming for all!".

Live am 14. Oktober: Kultur und D.A.R.E. more, F.E.A.R. less

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021 diskutiert Wolff um 18:30 Uhr live mit Avraham Poupko und Kenny Baas-Schwegler über kulturelle Einflüsse auf das Design von Software. Baas-Schwegler beschäftigt sich als DDD-Architekt mit Fragen des Modellierens in der Gruppe und mit Deep Democracy. Leitfrage des Dreier-Gesprächs ist: "Does Culture impact Software Design?" Im Anschluss erörtert Lisa Moritz um 19:05 Uhr mit der Softwareentwicklerin, Führungskraft und Beraterin Cosima Laube den Führungs-Ansatz des Mehr-Wagens, Weniger-Fürchtens: "D.A.R.E. more, F.E.A.R. less – How Journaling puts Leadership in ACTion"

Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils ab 18 Uhr (13.10.) beziehungsweise 18:30 Uhr (14.10., jeweils MESZ). Im Anschluss stehen die Aufzeichnungen auf YouTube bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen finden sich auf Wolffs Homepage. Wer sich generell für die Konferenz und die Speaker interessiert, wird auf der Website des Software Architecture Gathering fündig.

(sih)