software-architektur.tv: Live von der Softwarearchitektur-Konferenz OOP 2022

Eberhard Wolff streamt in dieser Woche live von der OOP 2022 Digital, einer Konferenz, die zu den alteingesessenen für Softwarearchitekten und -entwickler in Deutschland gehört. Wolff hat einige Sprecherinnen und Sprecher zur Diskussion in den Stream eingeladen, der Montag bis Donnerstag stattfinden soll.

Montag und Dienstag

Montag, 31. Januar: English Evening

18:30-19:00 Uhr mit Kenny Baas-Schwegler, Gien Verschatse, Evelyn Van Kelle; Facilitating Collaborative Design Decisions: Software is developed in teams so design decision must be done collaboratively.

19:05-19:35 Uhr mit Rik Marselis; Testing and Quality (mit Lisa Moritz): Testing alone is not enough – the alternative is quality engineering.

19:40-20:10 Uhr mit Scott Ambler; Data Technical Debt: Technical debt is a well-known concept – but data can also cause technical debt.

Dienstag, den 1. Februar 2022: Kurzsessions live in der Mittagspause

12:10-12:40 Uhr mit Erik Dörnenburg DevSecOps; Wir kennen alle DevOps – aber was ist DevSecOps und warum gehört ausgerechnet Sicherheit dazu?

12:45-13:15 Uhr mit Lucas Dohmen, Lars Hupel; Hilfe, wir syncen! (mit Lisa Moritz): Daten beispielsweise lokal zu kopieren, um offline zu arbeiten, ist eine Herausforderung. Wir diskutieren, wie man sie meistern kann.

13:20-13:50 Uhr mit Anne Herwanger, Alexandra Hoitz, Stefan Link; Resiliente Organisation und Software-Architektur: Die Organisation hat großen Einfluss auf die Architektur. Wie kann man sich diesen Zusammenhang zunutze machen?

Mittwoch und Donnerstag

Mittwoch, den 2. Februar 2022: Das Klima-Panel

13:15-14:15 Uhr Klima-Panel mit Marina Köhn, Jutta Eckstein und Max Schulze; Die Klima-Katastrophe ist eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Im Rahmen dieses Panels wird diskutiert, was Softwareentwicklung dazu beitragen kann.

Donnerstag, den 3. Februar 2022: Das Diversity-Panel

13:00-14:00 Uhr Diversity-Panel mit Katrin Rabow, Nicola Marsden und Silke Foth (Moderation Lisa Moritz); In der Softwareentwicklung sind zahlreiche Gruppen unterrepräsentiert. In diesem Panel wird diskutiert, wie sich Diversity erhöhen lässt.

Fragen live an OOP-Speaker stellen

Während des Live-Streams lassen sich Fragen an Eberhard Wolff und/oder die OOP-Speaker via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen. Informationen zum Programm der OOP bietet die Konferenzwebseite.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 90 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

(mdo)