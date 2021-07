software-architektur.tv: Menschenzentrierte Softwareentwicklung

Christiane Floyd zählt zu den Pionierinnen der Informatik – sie war die erste Informatik-Professorin in Deutschland und hatte den ersten Lehrstuhl für Softwaretechnik. Eberhard Wolff spricht in dieser Folge des Videocasts mit Christiane Floyd über das Konzept "menschenzentrierte Softwareentwicklung". Gemeint ist ein Ansatz, der schon in den Achtzigern wesentliche Elemente agiler Entwicklung umgesetzt hat. Außerdem geht es um die Erfahrungen, die zur Entstehung des Ansatzes geführt haben.

Erneut wird es auch bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv zeitgleich einen zweiten Stream geben, in dem Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Floyd und Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 9. Juli 2021 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

