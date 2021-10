software-architektur.tv: Microservices, Monoliths, Modularization

Am heutigen Montag, den 4. Oktober 2021 gibt es außer der Reihe um 19 Uhr eine neue Folge von Softwarearchitektur.tv: Microservices, Monolithen und Modularisierung stehen im Zentrum des Gesprächs zwischen Eberhard Wolff und Chris Richardson – diesmal auf Englisch.

In der Softwarearchitektur geht es grundsätzlich darum, wie man ein Softwaresystem in mehrere Teile aufteilt. In dieser Folge diskutieren der Gastgeber und sein Gast diese grundlegende Herausforderung: Eberhard Wolff spricht mit Chris Richardson über Modularisierung mit Ansätzen wie Microservices und Monolithen. Richardson ist ein Java Champion und (in Wolffs Worten) ein Java One Rockstar. Beruflich dreht sich bei ihm zurzeit alles um Microservices: Er schreibt an einem Buch zu den Microservices Patterns, außerdem betreibt und erweitert er laufend die Website MIcroservices.io.

Erneut wird es auch bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv parallel einen zweiten Stream geben, in dem Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Wehrens und Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Ausgestrahlt wird die Folge live am heutigen Montag, 4. Oktober 2021 um 19 Uhr (MESZ), im Anschluss steht sie als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

