software-architektur.tv: Microservices, Transaktionen und Konsistenz

Microservices sind verteilte Systeme. Damit ist die Konsistenz der Daten über die verschiedenen Microservices eine Herausforderung, und Transaktionen in verteilten Systemen sind auch schwierig. In dieser Folge von Software-Architektur im Live-Stream geht es darum, wie man mit den Herausforderungen umgeht. Dabei werden auch Begriffe wie ACID, Two-Phase Commit, das Saga-Pattern, BASE und das CAP-Theorem behandelt.

Die Ausstrahlung findet am Freitag dieser Woche um 12 Uhr live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

Microservices, Transaktionen & Konsistenz

software-architektur.tv ist der noch relativ junge Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind 24 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Mit Folge 25 bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

(ane)