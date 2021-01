software-architektur.tv: Patrick Kua – Evolutionary Software Architecture

Als CTO und Chief Scientist war Patrick Kua bei der Berliner Direktbank N26 tätig und arbeitet jetzt als unabhängiger Coach und Mentor für CTOs und Engineering Vice Presidents. Patrick Kua hat mehrere Bücher geschrieben, beispielsweise darüber, wie man mit Tech-Leads spricht und er ist Co-Autor eines Buches über evolutionäre Architektur. In dieser Folge werden wir daher diskutieren, wie Software-Architektur den Wandel begleiten und Geschäftsziele auf lange Sicht unterstützen kann. Wie immer sind Fragen und Kommentare im Chat mehr als willkommen. Das Gespräch bei software-architektur.tv wird erstmals in Englisch stattfinden.

Die Ausstrahlung findet am Freitag um 12 Uhr live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind 28 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit kurzem bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

(map)