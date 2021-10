software-architektur.tv: Single Page Frameworks

Da es schon einige Folgen zum Thema Frontendarchitektur gab, die eher den Fokus auf Server-seitig gerenderte Architekturen gelegt haben, gibt es nun endlich eine Episode mit Angular- und Architektur-Experte Manfred Steyer, die den Fokus auf Single Page Applications legt. In dieser Episode spricht Eberhard Wolff mit Manfred Steyer über Modularisierungskonzepte dieser Art von Architektur, beispielsweise Microfrontends und Clients-Modulithen. Außerdem bieten sie Entscheidungshilfen für die Wahl des passenden Konzepts und vieles mehr.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 15. Oktober 2021, um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 70 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

