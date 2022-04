software-architektur.tv: Softwarearchitektur mit Events, Event Sourcing und CQRS

Events sind ein wichtiges Element vieler Architekturen. Sie spielen in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Rolle: bei der Analyse mit Event Storming, bei der Implementierung im Domain-driven Design (DDD), bei der Verwaltung von Zuständen mit Event Sourcing und bei der Aufteilung von Systemen in lesende und schreibende Teile mit CQRS (Command Query Segregation Principle).

In dieser Episode diskutiert Eberhard Wolff diese Bereiche und welche Rolle Events in jeweils darin spielen. In der Praxis führen Missverständnisse in diesem Bereich immer wieder zu Architekturherausforderungen.

Die Ausstrahlung erfolgt live am morgigen Freitag, 22. April 2022, um 12 Uhr (MESZ), die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

