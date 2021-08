software-architektur.tv: Strategisches DDD – grundlegende Patterns im Blick

Strategisches Domain-driven Design ist viel mehr als das Aufteilen eines großen Systems in Bounded Contexts. Viele der relevanten Patterns werden zwar oft verstanden, allerdings selten eingesetzt. Es gibt auch zahlreiche Patterns, die sich mit der Interaktion von Teams beschäftigen und somit weit über klassische Softwarearchitektur hinaus gehen. Gerade sie kommen in der Praxis selten zum Einsatz. Eberhard Wolff weist in dieser Episode des Videocasts auf einige Missverständnisse hinsichtlich dieser Patterns hin und diskutiert, warum sie in der Praxis oft nicht genutzt werden.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 27. August 2021, um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

(mdo)