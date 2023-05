In Beratungen, Architektur und Trainings kommt es oft zu einem Wissensgefälle zwischen den Durchführenden und dem Publikum. Das Ziel solcher Prozesse ist jedoch nicht immer klar definiert: Soll eine Verhaltensänderung beim Publikum erreicht oder sollen Teams gestärkt werden, um selbstorganisiert arbeiten zu können?

Diese Frage wirft ein Paradox auf: Einerseits geht es darum, Wissen und Erfahrung an das Publikum weiterzugeben, andererseits soll dieses in der Lage sein, selbstorganisiert zu arbeiten. In dieser Episode werden Melanie Schäfer und Videocast-Host Eberhard Wolff sich mit diesem Paradox auseinandersetzen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Beratung, Architektur und Training sowohl Verhaltensänderungen als auch Teamarbeit und Selbstorganisation unterstützen können.

Lisa Moritz erstellt diesmal keine Sketchnotes. Den Livestream zur Sendung gibt es zur gewohnten Zeit hier und auf YouTube – wer zuschaut, kann live Fragen einbringen:

software-architektur.tv: "Vom Wissensgefälle zur Selbstorganisation – Episode mit Melanie Schäfer" (Livestream)

Videocast-Gast Melanie Schäfer arbeitet als Beraterin für unterschiedliche Arbeitsmethoden, die Förderung personaler Kompetenzen und Teamentwicklung bei INNOQ. Weiterführende Links zu ihr lassen sich der Website entnehmen.

Achtung, Feiertag: Sendung ausnahmsweise am Mittwoch

Die Ausstrahlung findet am Mittwoch, 17. Mai 2023 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

