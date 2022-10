software-architektur.tv: Was ist Documentation as Code? – Folge mit Falk Sippach

In dieser Episode unterhalten sich der Softwarearchitekt Falk Sippach (embarc) und Lisa Maria Moritz über Dokumentation, wie wichtig sie ist und wie sie sich am einfachsten in die tägliche Arbeit des Entwicklungsteams integrieren lässt. Zuschauen lohnt sich, denn wer mag, erfährt in dieser Folge, wie das Dokumentieren mehr Spaß macht und wieder leichter von der Hand gehen wird.

Falk Sippach wird bei der digitalen Ausgabe des diesjährigen Software Architecture Gathering Mitte November einen thematisch verwandten Vortrag halten: "How to Document and Communicate Software Achitectures these Days". Das Abstract bietet einen Vorgeschmack, worum es auch in dem Livestream bei softwarearchitektur.tv geht. Zu Sippachs fachlichem Hintergrund als Trainer, Berater und Architekt verzeichnet die Website eine Kurzvita. Wer es noch genauer wissen will oder den direkten Draht sucht, findet ihn auf LinkedIn.

Wer sich für das Software Architecture Gathering interessiert, findet Informationen dazu und das vollständige Programm auf der Veranstaltungswebsite. Vom 14. bis 17. November findet es online statt, die Registrierung ist zurzeit offen. Hinter dem Event steht als Veranstalter das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB) mit dem Kooperationspartner Skills Matter.

Lisa Maria Moritz steht für diese Folge vor der Kamera, daher gibt es keine Sketchnotes.

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 14. Oktober 2022, um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

