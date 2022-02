software-architektur.tv: Was ist Softwarearchitektur überhaupt?

Software-Architektur im Stream hat in jetzt über 100 Folgen die verschiedensten Themen beleuchtet – aber eine fundamentale Frage haben wir noch nicht diskutiert: Was ist Softwarearchitektur? In dieser Folge wollen wir endlich dieser Frage nachgehen. Und natürlich schließt sich daran die Frage an, was Softwarearchitekt:innen in ihrer Rolle leisten sollten.

Auch dieses Mal wird es bei der Ausstrahlung der Folge von software-architektur.tv wieder zeitgleich einen zweiten Stream geben, in dem Wolffs Kollegin Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Eberhard Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Die Ausstrahlung erfolgt live am morgigen Freitag, 11. Februar 2022, um 12 Uhr (MEZ), die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

