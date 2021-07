software-architektur.tv: Webanwendungen im Frontend integrieren

Webanwendungen miteinander integrieren, wie gelingt das? Darüber spricht Eberhard Wolffs Kollegin Lisa Moritz in dieser Folge von software-architektur.tv mit Franziska Dessart, Joy Heron und Lucas Dohmen. Lisa Moritz ist dem Stammpublikum durch ihre Sketchnotes zu Eberhard Wolffs Episoden bekannt, diesmal sitzt sie selbst mit den Gästen vor der Kamera. Die vier diskutieren, wieso Software-Architektinnen und -Architekten Webanwendungen überhaupt miteinander kombinieren wollen. Die Runde stellt verschiedene Ansätze vor, dabei steht die Integration im Frontend im Fokus.

Bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv gibt es ausnahmsweise keinen zweiten Stream mit Live-Sketchnotes, da die Sketchnote-Macherin selbst das Interview führt.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 30. Juli 2021 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @Teapot4181 beziehungsweise an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Software-Architekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Die Software-Architektin Lisa Moritz, Senior Consultant bei INNOQ, begleitet den Videocast mit Sketchnotes und steht für ausgewählte Folgen als Gast oder Interviewerin selbst vor der Kamera. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo, gelegentlich vertreten durch Lisa Moritz. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

