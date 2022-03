software-architektur.tv: Wir bauen eine Softwarearchitektur mit Struktur

"Wir bauen eine Softwarearchitektur" lautet das Motto auch dieser Episode, Eberhard Wolff setzt die Bauanleitung fort. Diesmal geht es um das Implementieren einer Struktur. In der vorigen Ausgabe des Videocasts von software-architektur.tv hatte Wolff vorgeführt, wie sich Qualitätsszenarien definieren lassen. Dabei erstellte er für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor laufender Kamera einen Systemkontext.

Wer die Folge verpasst hatte, findet Teil 1 der Bauanleitung im Kanal von software-architektur.tv.

In der aktuellen Sendung knüpft Wolff nahtlos an, wo er letztes Mal aufgehört hatte, indem er die gewählte Lösung in einzelne Elemente aufgliedert. Für die Implementierung ergibt sich aus der Gliederung in Komponenten eine Struktur, die die entsprechende Aufteilung des Codes erfordert. Wie das geht und wie die Teile sich dann zusammenfügen lassen, wird Wolff anschaulich zeigen. Wie gewohnt sind seine Ausführungen praxisnah und lassen sich für eigene Fragestellungen und Projekte als Anregung nutzen.

Wir bauen eine Softwarearchitektur, Teil 2 – Struktur der Lösung

Erneut wird es auch bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv gleichzeitig einen zweiten Stream geben, in dem Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Sketchnotes zu "Wir bauen eine Softwarearchitektur, Teil 2" – Struktur der Lösung

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 10. März 2022 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit bald zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

