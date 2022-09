softwarearchitektur.tv: Domain Prototyping – Iterative Entwicklung mit DDD

Gutes Design von Software-Systemen benötigt – ähnlich wie gutes Produktdesign – eine umfassende Kenntnis des Problemraums. Allzu oft starten Teams aber mit den Technologien und Architekturen, die sie "eh brauchen" werden, denn schließlich kommt man wohl kaum ohne Datenbank oder Server aus. So kommt es zu weitreichenden Entscheidungen über Struktur und Technologiestacks zu einem Zeitpunkt, an dem noch zu wenig bekannt ist über die Probleme, die es zu lösen gilt.

Die aktuelle Folge des Videocasts software-architektur.tv stellt Domain Prototyping als mögliche Alternative dar: Eine inkrementelle, evolutionäre Herangehensweise an den Aufbau komplexer Systeme, die – ausgehend von der Fachdomäne – von innen nach außen organisches Wachstum anstrebt und für schnelles Feedback und Lernen optimiert ist. Zumindest zu Beginn kommt sie sogar ohne Datenbank und Server aus.

Darüber diskutiert Videocaster Eberhard Wolff mit seinem Gast, dem IT Consultant und Senior Solution Architect bei AWS, Tobias Goeschel. Den Talk gibt es zur gewohnten Zeit als Livestream hier und auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Software-Architektur.tv: Domain Prototyping: Iterative Entwicklung mit Domain-driven Design & User Experience, zu Gast ist Tobias Goeschel

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 16. September 2022, um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(sih)