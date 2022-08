softwarearchitektur.tv live von der SoCraTes-Konferenz: Longevity/Langlebigkeit

Die aktuelle Folge von software-architektur.tv fällt aus dem Rahmen: Videocast-Host Eberhard Wolff tummelt sich auf der SoCraTes-Konferenz und übergibt das Wort diesmal an Samir Talwar. Die Konferenz dürfte für das Stammpublikum des Videocasts von Belang sein, so dreht sich die internationale Konferenz um Themen, die Softwarearchitekten bewegen: SoCraTes steht für Software Craft and Testing.

Im Stream können die Zuschauerinnen und Zuschauer live nach Soltau blicken, wo der Entwickler Talwar über "Longevity", also Langlebigkeit spricht. Die Session findet auf Englisch statt.

Erfolgreiche Software hat oft eine lange Lebensdauer – manchmal Jahrzehnte. Langlebigkeit ist daher eine wichtige Eigenschaft von Software. Aber nicht selten werden Programme auf lange Sicht zu einem Fiasko mit schwerwiegenden kommerziellen Folgen. Das frustriert alle, die damit zu tun haben. In dieser Folge sprechen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der SoCraTes-Konferenz mit Samir Talwar darüber, wie sich diese Probleme vermeiden lassen und wie Software langlebig wird. Talwar ist Entwickler bei Hasura. Zuvor war er Trainer, Lehrer und CTO – bei der SoCraTes Conference leitet er einen praktischen Workshop zum Thema Longevity.

Den Talk gibt es zur gewohnten Zeit als Livestream hier und auf YouTube:

Software-Architektur.tv: Samir Talwar – Longevity, live from SoCraTes Conference (26 August 2022)

Die elfte Ausgabe von SoCraTes findet nach pandemiebedingter Disruption erstmals seit 2019 wieder in Präsenz statt, und zwar vom 25. bis 28. August 2022. Wer sich weitergehend für die Konferenz interessiert, wird auf deren Website und im Twitterkanal der Veranstalter fündig. Zur Konferenz gehört der Hashtag #SoCraTes2022.

Bei der aktuellen Folge von software-architektur.tv müssen Grafik-Fans ausnahmsweise auf Lisa Maria Moritz' Sketchnotes verzichten – aus technischen Gründen ist das während der Konferenz nicht möglich. Nächstes Mal wieder!

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 26. August 2022, um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

