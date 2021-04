storage2day 2021: I/O-Performance im Rechenzentrum

Nächste Woche führt die iX-Konferenz storage2day ihr Konferenzprogramm mit dem Storage Performance Day fort. Am 20. April können Administratoren ihr Wissen über Storage-Performance im Rechenzentrum erweitern und sich mit den Stellschrauben beschäftigen, ihren I/O zu verbessern. Denn heute liegen die Herausforderungen längst nicht mehr in der Beschaffung ausreichender Rechenleistung und Speicherkapazität. Engpässe tauchen meist beim I/O auf, vor allem in gewachsenen Umgebungen und gerade, wenn hohe Latenzen auftreten.

Nirgends driften Theorie und Praxis, Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinder wie beim I/O. Auf der einen Seite stehen neue Medientechniken und -anbindungen wie NVMe, die versprechen, Nadelöhre zu beseitigen und den Durchsatz nach oben schnellen zu lassen, auf der anderen Seite finden sich in der Praxis Performance-Einbrüche, die nur durch aufwendiges Troubleshooting zu entlarven und zu beheben sind.

Am 12. Mai wird die storage2day ihr Frühjahresprogramm 2021 mit dem 12. Mai: Der Storage Architecture Day fortsetzen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(sun)