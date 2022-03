storage2day: Call for Proposals für Konferenz im Herbst gestartet

Im Herbst findet die Konferenz storage2day wieder als Vor-Ort-Event statt, und zwar am 13. und 14. Oktober 2022 in München im NH München Ost Conference Center. Am Vortag, dem 12. Oktober, gibt es ganztägige Workshops.

Die Konferenz zum Thema Speichernetze und Datenmanagement von iX und dpunkt.verlag deckt das gesamte Spektrum von Storage-Themen ab und richtet sich an ein Fachpublikum aus Systemadministratoren, IT-Leitern, Architekten von Speichersystemen und anderen Storage-Spezialisten.

Die Veranstalter bitten nun darum, Vorschläge für Vorträge und Workshops einzureichen. Gefragt sind Technikvorträge, Erfahrungs- und Projektberichte, Vorstellungen von Storage-Strategien, Best Practises, aber auch Vorträge über neue, zukunftsträchtige Konzepte und Technologien. Thematisch reicht die Bandbreite von Storage-Konzepten und -Techniken über die Herausforderungen, die Datenwachstum und Datensicherheit im Alltag stellen, bis zu neuen RZ-Konzepten und Techniken.

Vorträge für Storage-Praktiker gefragt

Dabei sind tief gehende Vorträge über Speichertechnik, etwa Storage Class Memory, verteilte Dateisysteme oder Paritätstechniken wie Erasure Coding genauso willkommen wie Ideen zu Backup-Konzepten gegen Ransomware oder Speicher für Multicloud-Architekturen. Viele weitere mögliche Themen finden sich auf der Website der Konferenz.

Interessierte können dort bis zum 2. Mai 2022 ihre Vorschläge für Vorträge von 40 Minuten oder in Ausnahmefällen auch 70 Minuten und Workshops von etwa 6 bis 7 Stunden über ein Online-Formular einreichen. Wer möchte, kann sich auch vorab über info@storage2day.de direkt an die Veranstalter wenden oder den Newsletter zur Konferenz abonnieren.

(ulw)