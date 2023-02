storage2day: Call for Proposals für das Jahr 2023 gestartet

Die storage2day, die Konferenz rund um Speichernetze und Datenmanagement, geht am 26. und 27. September 2023 in die nächste Runde. Diesmal richten iX und dpunkt.verlag die Veranstaltung in der Datacenter-Hauptstadt Frankfurt am Main aus, und zwar im Metropolitan Hotel by Flemings.

Die storage2day hat sich in den vergangenen vier Jahren als Branchentreffen für Storage-Spezialisten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum etabliert. Sie deckt thematisch das volle Speicher-Spektrum ab: von Backups und Replikation über Speichernetze und Software-defined Storage bis hin zur Automatisierung des Rechenzentrums und Multi-Cloud Konzepten.

Damit die Konferenz auch 2023 wieder relevantes und aktuelles Fachwissen von Speicherexperten für Speicherexperten präsentieren kann, suchen die Veranstalter nun Vorschläge für interessante Vorträge: Das können klassische Technikvorträge sein, aber auch Erfahrungs- und Projektberichte, Best Practices und natürlich auch Vorträge zu neuen Techniken, die noch in den Startlöchern stehen. Gern gesehen sind Vorschläge für Security-Themen, Green-IT und den Einsatz von Speichern im öffentlichen Dienst. Der Umfang eines Vortrags sollte 45 Minuten betragen.

Interessierte können ihre Vorschläge bis zum 17. April auf der Konferenz-Website www.storage2day.de einreichen. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann dort auch den Newsletter abonnieren oder @storage2day auf Twitter folgen. Alle Informationen zu den Rahmenbedingungen der Vorträge stellt der Veranstalter auf der entsprechenden Seite und unter events@dpunkt.de bereit.

