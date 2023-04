storage2day: Call for Proposals verlängert

Die storage2day, die Konferenz rund um Speichernetze und Datenmanagement, findet am 26. und 27. September 2023 in Frankfurt am Main statt. Bereits zum fünften Mal richten die iX und der dpunkt.verlag das Branchentreffen für Storage-Spezialisten aus – diesmal im Metropolitan Hotel by Flemings.

Bis zum 17. April konnten Interessierte Vorschläge für Vorträge einreichen. Die Frist wurde nun aber noch einmal verlängert: Bis zum Sonntag, den 23. April 2023, können nun noch Vorschläge für 45-minütige Vorträge eingesendet werden.

Thematisch dürfen die Vorträge dabei das gesamte Storage-Spektrum umfassen: von Speichertechnologie über Best Practices und Erfahrungsberichte hin zu Vorträgen über neue, zukunftsträchtige Konzepte. Security, Green IT, neue RZ-Konzepte und das Datenwachstum sind zudem Themenansätze, die mit großem Interesse aufgenommen werden.

Vorschläge können auf der Konferenz-Website www.storage2day.de eingereicht werden. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann dort auch den Newsletter abonnieren oder @storage2day auf Twitter folgen. Alle Informationen zu den Rahmenbedingungen der Vorträge stellt der Veranstalter auf der entsprechenden Seite und unter events@dpunkt.de bereit.

(kki)