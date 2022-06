storage2day: Jetzt Ticket buchen und kräftige Frühbucherrabatte sichern

Am 13. Oktober startet in München die storage2day, die zweitägige Konferenz für Speichersysteme von iX und dpunkt.verlag. Wer noch vor der Feriensaison bucht, profitiert für begrenzte Zeit von den besonders günstigen Konditionen für "Very Early Birds". Bis zum 17. Juli gibt es die Tickets für 399 Euro statt 599 Euro regulär (jeweils zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer). Catering und Teilnahme an der Abendveranstaltung sind enthalten.

Storage und Backup in den Zeiten von Ransomware

Teilnehmer erwartet ein dicht gepacktes Programm mit zwei Keynotes und drei parallelen Tracks mit insgesamt 33 Vorträgen. Die storage2day richtet sich an Storage-Praktiker, die sich aus erster Hand über aktuelle Herausforderungen und Trends informieren wollen.

Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen gegen Ransomware, die oft ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. In seiner Keynote betrachtet der profilierte Security-Spezialist Stefan Strobel deshalb Storage und Backup aus der Perspektive eines Angreifers, Wolfgang Obelöer und Volker Tanger befassen sich mit Desaster Recovery und Incident Response, Kurt Gerecke zeigt, wie der Einsatz von Tape-Backups das Cybercrime-Risiko minimiert.

Storage für HPC im Überblick und als Hands-on-Session

Speichertechnologien für das High Performance Computing (HPC) sind das Thema der zweiten Keynote von Klaus Gottschalk, HPC-Architekt bei der ParTec AG. HPC ist das Testbett, in dem die Hersteller die neuesten Technologien auf Praxistauglichkeit erproben. Mit Dateisystemen für HPC befasst sich der Vortrag von Daniel Menzel. In einer zweiteiligen Hands-on-Session können Teilnehmer tiefer in Distributed Asynchronous Object Storage (DAOS) einsteigen. DAOS ist die Grundlage von Intels Exascale-Architektur und für Optane-Speicher und NVMe-SSDs optimiert.

Ceph für Einsteiger und Praktiker

Sechs Vorträge befassen sich mit dem verteilten Open-Source-Objektspeicher Ceph. Hier ist von einer Präsentation für Ceph-Einsteiger über Ceph für Kubernetes mit Rook bis hin zu Praxisberichten über den unterbrechungsfreien Betrieb von Ceph-Clustern für jeden etwas dabei. Am Vortag der Konferenz, also am 12. Oktober, findet außerdem ein Ceph-Workshop statt.

(ulw)