tvOS 15.4, watchOS 8.5, HomePod OS 15.4: Bugfixes, Bequemlichkeit und mehr

Neben iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS 12.3 hat Apple am Montagabend auch seine weiteren Betriebssysteme tvOS, watchOS und HomePod OS aktualisiert. Hier sind es vor allem Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevante Verbesserungen, die der Konzern vorgenommen hat; doch auch die ein oder andere neue Funktion ist enthalten.

Apple TV besser im Hotel

So kann tvOS 15.4 nun erstmals mit sogenannten Captive WiFi Networks umgehen – also WLAN-Netzen, denen eine Anmeldeseite vorgeschaltet ist. Dies gibt es etwa häufig in Hotels oder Konferenzzentren. Um die dann notwendigen Login-Schritte durchzuführen, bedient man sich jedoch nicht der Multimedia-Box selbst, sondern nutzt ein mit ihr verbundenes iPhone oder iPad dafür.

Der Videoplayer in tvOS 15.4 kommt weiterhin mit einer direkt integrierten "Up Next"-Queue, mit der man leichter zwischen den Shows und Filmen navigieren kann. Auch ein neuer Lautstärkeknopf ist integriert und die Einstellungen zu Spatial Audio wurden vereinfacht. Weiterhin gibt es (wieder) eine "Tap to Navigate"-Funktion bei der Barrierefreiheit. tvOS 15.4 liefert zudem zahlreiche sicherheitsrelevante Fixes, darunter auch kritische.

Impfzertifikat auf der Apple Watch

watchOS 8.5 kann nun Einkäufe auf Apple-TV-Geräte autorisieren, womit man dann nicht mehr zu einem iPhone greifen muss. Der COVID-19-Impfnachweis für EU-Bürger, der Teil von iOS 15.4 ist, lässt sich auch auf der Apple Wallet der Computeruhr anzeigen. Schließlich gibt es neue Audiohinweise für Fitness+, über die man eine Erklärung zu eigentlich visuell demonstrierten Schritten während eines Workouts erhält. Apple hat außerdem an der Erkennung von Vorhofflimmern über die Uhr geschraubt – die Hinweise wurden überarbeitet und sollen eine bessere Erkennung erlauben. Auch watchOS 8.5. kommt mit zahlreichen Sicherheitsfixes.

Besitzern von HomePod und HomePod mini liegt weiterhin ein Update 15.4 für das Betriebssystem der Smartspeaker (HomePod OS) vor. Hier hat Apple bislang wie üblich kaum Infos geliefert. Mindestens neu ist die Unterstützung von Captive WiFi Networks via iPhone und iPad und die geschlechtsneutrale Siri-Stimme. Das Update wird üblicherweise automatisch eingespielt, ansonsten wird die Home-App verwendet. Weiterhin hat Apple auch die Apple-TV-Software 7.9 für ältere Multimediaboxen publiziert sowie ein sicherheitsrelevantes iTunes-Update 12.12.3 für Windows.

