tvOS 17: Videokonferenzen, Fernbedienung finden und ein neues Kontrollzentrum

Die Neuerungen im Betriebssystem für Apple-TV-Geräte sind bei Apples Keynote zur Entwicklerkonferenz WWDC normalerweise nur eine Fußnote, manchmal spricht der Konzern sie gar nicht an. Das war bei der diesjährigen Präsentation allerdings nicht der Fall – es gab einige nützliche Verbesserungen, die Apple für tvOS 17 zeigte. Sie betreffen unter anderem die Verknüpfung mit iOS-Geräten.

Videokonferenz auf dem Fernseher

So erlaubt Apple erstmals, mit seiner beliebten FaceTime-App auf Apple-TV-Geräten zu arbeiten. So kann man eine Videokonferenz auf dem wahrscheinlich größten Bildschirm in der Wohnung abhalten. Da Apple TV über keine Kamera verfügt, nutzt Apple einfach ein im Haushalt vorhandenes iPhone über seine – bereits vom Mac bekannte – Continuity-Camera-Funktion. Dabei wird das Videosignal per WLAN auf die Multimediabox übertragen. Sogar das Center-Stage-Feature, mit dem sich die Kamera auf die Person ausrichtet – man also z. B. im Raum auf und ab gehen kann –, ist vorhanden. Auch die neuen Videoeffekte sind dabei, so erkennt das System Gesten und reagiert mit Animationen.

Apple kündigte an, dass es für Continuity Camera unter tvOS 17 auch eine API geben wird, Anbieter wie Zoom oder WebEx können die Funktion also für ihre eigenen Apple-TV-Apps verwenden. Zudem lassen sich Anrufe auf iPhone oder iPad beginnen und dann auf Apple TV fortsetzen. Schade ist eigentlich nur, dass das Feature jetzt erst erscheint – zu Pandemie-Zeiten wäre es sehr nützlich gewesen.

Split View, Kontrollzentrum, verlorene Fernbedienung finden

Künftig hat tvOS auch eine Split-View-Anzeige zum Multitasking. Damit könnte Apple das bislang nur für Sportübertragungen verfügbare Multiview quasi für das gesamte System verfügbar machen. Aktuell ist allerdings nur sicher, dass die Funktion im Rahmen von SharePlay nutzbar sein wird. So zeigte Apple, dass man mit Freunden zusammen eine TV-Show anschauen kann, während man in einem FaceTime-Anruf ist.

Das überarbeitete Interface von tvOS 17 bekommt ein Kontrollzentrum für den schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen.



tvOS 17 unterstützt zudem Dolby Vision 8.1, kann Drittanbieter-VPNs einbinden – und findet verloren geglaubte Siri-Remote-Fernbedienungen wieder. Dafür gibt es auf dem iPhone ein "Wo ist?"-artiges Interface. Es muss allerdings die Fernbedienung der zweiten Generation sein, Ultra-Wideband-Funk scheint nicht zum Einsatz zu kommen. Überarbeitet hat Apple schließlich auch noch das Kontrollzentrum, das mehr Details zeigt. Abonnenten von Fitness+ (10 Euro / Monat) bekommen personalisierte Workouts, die sich auch zu ganzen Fitness-Sitzungen kombinieren lassen.

