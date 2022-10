waipu.tv: Live-TV-Streaming jetzt auf allen Roku-Playern

Vor gut einem Jahr kam der US-amerikanische Hersteller Roku mit vier Playern auf den deutschen Markt. Während die Modelle von Anfang an mit einer breiten Unterstützung von Video-on-Demand-Diensten glänzten, hinkten sie beim Thema Live-TV-Streaming etwas hinterher.

Das soll sich nun ändern: Ab sofort sind nach eigenen Angaben über die Plattform "waipu.tv" der Exaring AG über 200 TV-Kanäle und mehr als 30.000 Inhalte aus der "waiputhek" auf allen Roku-Streaming-Playern und Roku-TV-Modellen verfügbar.

Bei den unterstützten Geräten handelt es sich um die Modelle Roku Express, Roku Express 4K, Roku Streaming Stick 4K, Roku Streambar sowie die Roku-TV-Modelle von Metz blue und TCL (in 32 und 65 Zoll).

Das direkt bei Roku buchbare TV-Angebot "Perfect Plus" von waipu.tv umfasst Free-TV-Sender in HD-Auflösung und Pay-TV-Sender. Eingeschlossen sind Komfortfunktionen wie der Abruf von Catch-up-Inhalten sowie der Möglichkeit zur Aufzeichnung, Pause und (Re)start von TV-Sendungen.

Zum Start erhalten Bestandskunden von Roku sowie Neukunden, die ein Roku-Streaming-Gerät zwischen dem 24. Oktober 2022 und 24. Januar 2023 erwerben, drei Monate lang das "Perfect Plus"-Paket kostenlos.

Was ist waipu.tv?

Mit "waipu.tv" kam 2016 ein ein IPTV-Angebot auf den deutschen Markt, das damit warb, mit einem beliebigen Breitband-Internet-Anschluss zu funktionieren und dennoch die Verlässlichkeit und Qualität eines Kabelanschlusses zu bieten.

Technisch möglich wird dies, weil das hinter waipu.tv stehende Startup, an dem Freenet mit rund 25 Prozent beteiligt ist, Zugriff auf einen nach eigenen Angaben mehr als 12.000 km langen Glasfaser-Ring hat. Der zieht sich durch weite Teile Deutschlands – und über diesen sollen zum Start bereits 23 Millionen Haushalte erreichbar sein. Darüber laufen die TV-Daten laut Exaring vorbei an den Engpässen der Internet-Knoten und werden erst in der Nähe des Haushalts in den bestehenden Breitband-Anschluss der Nutzer eingespeist.

(nij)