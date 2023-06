watchOS 10: Ein Widget-Neuanfang für die Apple Watch

Apple räumt in watchOS auf: Die für Herbst angesetzte Version 10 des Apple-Watch-Betriebssystem bringt neue Elemente in der Bedienoberfläche, wie Apple am Montag auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 ankündigte. Dazu gehören Widgets, die sich durch Drehen der digitalen Krone einblenden lassen und schnellen Zugriff auf Informationen geben soll – die Anzeige erinnert an das Siri-Ziffernblatt und die Glances-Funktion, die Apple ursprünglich in watchOS integriert, später aber entfernt hatte. Man habe zudem die eigenen, vorinstallierten Watch-Apps überarbeitet, betonte Apple.

Nach den grundlegenden Neuerungen für Läufer respektive Jogger im vergangenen Jahr widmet sich Apple jetzt den Radfahrern: watchOS 10 unterstützt erstmals Bluetooth-Sensoren etwa zur Leistungsmessung (FTP) und bringt dies als Zonen beim Training aufs Ziffernblatt. Radfahr-Trainings werden zudem in groß auf dem iPhone angezeigt, das so als Tacho dienen soll.

Die Kompassfunktion notiert in watchOS 10 die letzte Position mit Mobilfunknetz und erhält topographische Informationen sowie eine Kartenansicht mit Höhen- und Trail-Informationen – zum Start allerdings nur in den USA.

Ein neue Funktion zum Tracking von Stimmungen ist künftig mit der Achtsamkeits-App möglich, in Health integrierte Fragebögen sollen etwa das Risiko einer Depression beleuchten, so Apples Health-Chefin. Außerdem baut Apple Funktionen in seine Betriebssysteme ein, die Kurzsichtigkeit bei Kindern verhindern soll – darunter eine Messung des Abstands zum Bildschirm.

