Mehr Ordnung auf dem Homescreen: Erste Details zu neuem watchOS 10

Apple steht wohl ein größerer Umbau seines Apple-Watch-Betriebssystems bevor. Angaben der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll es bei watchOS 10 zentrale Änderungen bei der Bedienung geben. Diese könnten Anfang Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 erstmals gezeigt werden. Nun gibt es erste Details dazu, wie das Interface der Smartwatch künftig aussehen könnte.

Mehr als Raster und Dock

Wie ein Twitter-Leaker schreibt, der in der Vergangenheit bereits richtig lag, drehen sich die Hauptänderungen angeblich um die Verwaltung von Apps. Diese gilt schon lange als eher suboptimal: Die Apple Watch bietet entweder eine unübersichtliche Rasterdarstellung in Wabenform oder – später eingeführt – ein strikt alphabetisch sortiertes Dock, bei dem sehr viel Scrollen notwendig ist. Künftig soll sich die Bedienung angeblich stärker am Homescreen des iPhone orientieren – und zudem erstmals Ordner bieten.

Wie man dies aufgrund des deutlich kleineren Bildschirms hinbekommen will, bleibt allerdings unklar. So könnte statt des zoombaren Rasters einfach eine größere Anzahl an Icons in konfigurierbarer Reihe gelistet werden, das beispielsweise vier mal vier Anwendungen zeigt. In einem Mock-up zeigt Leaker @analyst941 dies in einer noch größeren Form (drei mal vier Icons). Bei der Umsetzung einer solchen Idee würde man zwar ebenfalls weiter viel scrollen müssen, die viele Nutzer eher verwirrende Rasterdarstellung wäre aber ersetzt. (Diese galt einst als innovativ und Markenzeichen der Apple Watch.)

Am iPhone orientiert

Es werde "deutlich einfacher in der Verwendung" sowie beim Verschieben von Icons, heißt es von @analyst941 weiter. Es sei noch unklar, ob das neue Format eine dritte Option neben Rasterdarstellung und Dock sein wird oder die Rasterdarstellung ersetzt. Ordner sollen sich wiederum am Look früherer iOS-Versionen wie 4 bis 6 orientieren, also etwas einfacher ausfallen, als in aktuellen iOS-Varianten.

Welche weiteren neuen Funktionen in watchOS 10 stecken werden, ist noch nicht durchgesickert. Es heißt nur mehrfach, dass sich Apple zur runden Versionsnummer viele Neuerungen hat einfallen lassen. Zuletzt dienten watchOS-Updates vor allem der Produktpflege – es wurde an Ziffernblättern geschraubt und neue Gesundheits- und Sportfunktionen integriert. Viele User hoffen auch, dass es künftig möglich sein wird, Ziffernblätter komplett selbst zu konfigurieren.

