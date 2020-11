watchOS 7.1, HomePod OS 14.2, tvOS 14.2 und macOS-Sicherheitsupdates verfügbar

Großer Aktualisierungstag bei Apple. Neben iOS 14.2 und iPadOS 14.2 hat der Konzern nun auch Updates für watchOS, macOS, tvOS und HomePod OS zum Download bereitgestellt. Teilweise werden Fehler und Sicherheitslücken behoben, teilweise auch neue Funktionen freigeschaltet, die angekündigt, aber noch nicht umgesetzt waren.

Sicherer Hören mit der Watch

watchOS 7.1 aktiviert eine neue Gehörschutzfunktion. Dabei überwacht die Computeruhr die Lautstärke gekoppelter Ohr- oder Kopfhörer und warnt vor zu hohen Werten. Die EKG-Funktion ab Apple Watch Series 4 sowie die Herzrhythmus-Überwachung ist nun auch für Südkorea und Russland freigeschaltet. Weiterhin wurden zwei Fehler behoben: So entsperrte die Watch den Mac manchmal nicht und bei der Series 6 versagte manchmal die Aktivierung des Bildschirms, wenn man sein Handgelenk erhob. Weiterhin werden Sicherheitslücken in 18 Bereichen behoben, darunter auch Kernel-Bugs und aus der Ferne ausnutzbare Löcher.

Multimediales und Kommunikation

tvOS 14.2 steht ebenfalls bereit. Was sich hier verbessert hat, ist unklar. Das für Apple TV HD und Apple TV 4K gedachte Betriebssystem kommt einmal mehr ohne Beipackzettel. Sicherheitslücken in 15 Bereichen werden behoben. HomePod OS 14.2 legt einige Features nach. Dazu gehört die interne Kommunikationsfunktion Intercom fürs Haus und die Familie, eine Siri-Update-Funktion, bei der die Sprachassistentin den persönlichen Tagesablauf samt Wetter und Verkehrsbedingungen nennt und die Anbindung des HomePod an Apple-TV-4K-Geräte, die dann Stereo- sowie Surround-Klang und sogar Dolby Atmos wiedergeben können sollen. Sicherheitslücken scheint HomePod OS 14.2 nicht zu beheben, zumindest macht Apple hierzu bislang keine Angaben.

Apple hat weiterhin auch den Mac mit einer Aktualisierung versorgt. Es handelt sich allerdings nur um ein Sicherheitsupdate. Es hört auf den Namen macOS Catalina 10.15.7 Supplemental Update und ist nur für Macs gedacht, auf denen bereits die jüngste Catalina-Version spielt. Insgesamt drei sicherheitsrelevante Fehler werden hier behoben – zwei im Kernel und einer im FontParser. Einer der Kernel-Bugs erlaubt die Code-Ausführung mit Kernel-Privilegien. Der FontParser-Bug wird laut Apple sogar bereits durch einen Exploit, der "in the wild" ist, ausgenutzt, wie Apple in seinen Hinweisen schreibt. Der Exploit steckt in manipulierten Zeichensatzdateien. Für frühere macOS-Versionen fehlen weitere Sicherheitsupdates. Ob dies bedeutet, dass die drei Fehler hier nicht vorhanden sind, ist allerdings unklar – manchmal veröffentlicht Apple Updates für ältere Betriebssystemvarianten nicht sofort, was Sicherheitsexperten regelmäßig kritisieren.

Weiterhin stehen iOS 12.4.9, watchOS 5.3.9 sowie watchOS 6.2.9 zum Download bereit. Alle drei Updates beheben Sicherheitslücken für ältere Geräte. (bsc)