watchOS 9: So wird die Apple Watch ab Herbst kommunikativer

Die Apple Watch Series 7 erhält mit watchOS 9 eine bessere Softwaretastatur. Die neue Version des Uhrenbetriebssystems wurde auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Mit QuickType gibt es ein Wiedersehen mit einer iPhone-Funktion, die leichtere Tastatureingaben ermöglicht. Apple ermöglicht auf der Watch zudem künftig die direkte Integration von Voice-over-IP-Telefonie, gibt das Teilen-Menü für mehr Apps frei und erlaubt es, dass Entwickler Fotos direkt von der Apple Watch in Apps versenden.

QuickType wurde im Jahr 2014 mit iOS 8 auf dem iPhone eingeführt. Es handelt sich um eine Vorhersage-Funktion, die während des Eintippens von Wörtern auf der Bildschirmtastatur in Echtzeit Vorschläge unterbreitet, wie das Wort vervollständigt werden könnte. Laut Apple werden die Vorschläge kontextbezogen unterbreitet und die Software lernt mit, welchen Nachrichtenstil der Nutzer bevorzugt. QuickType ermöglicht damit schnelleres Tippen und reduziert die Gefahr von Vertippern. Besonders auf dem kleinen Bildschirm einer digitalen Uhr ist es ein deutlicher Zugewinn an Komfort. Apple beschränkt die neue Funktion auf die Series 7, da die neueste Uhr aufgrund ihres größeren Bildschirms mehr Platz bietet.

Die QuickType-Funktion kommt mit einer Erweiterung der QWERTY-Tastatur um weitere Sprachen. Die vollwertige Bildschirmtastatur wurde mit der Apple Watch Series 7 eingeführt. Bislang fehlte jedoch Unterstützung für die deutsche Sprache. Dies ändert sich mit watchOS 9, das im Herbst erscheinen soll. Weitere neu unterstützte Sprachen sind Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Mexiko, Spanien, Lateinamerika).

VoIP-Telefonate auf der Apple Watch

Neben QuickType hat Apple auch den Entwicklerwerkzeugkasten für die Watch besser bestückt. Nutzer können damit künftig noch mehr Kommunikation direkt von der Uhr aus erledigen und müssen nicht den Umweg über das iPhone gehen. Dazu zählt zum Beispiel, dass CallKit auf der Apple Watch eingeführt wird. Die mit iOS 10 eingeführte API ermöglicht es, VoIP-Telefonate wie gewöhnliche Telefongespräche auf dem Gerät zu empfangen. Auf dem iPhone war das eine deutliche Verbesserung, da Nutzer vorher in die jeweiligen Apps gehen mussten und auch die Anrufanzeige nur per Pushnachricht möglich war. CallKit wird mit watchOS 9 nun auch auf der Uhr eingeführt, sodass Telefongespräche über WhatsApp, Telegram und andere Apps komfortabler über die Uhr möglich sind.

Ebenfalls neu: Teilen-Menü und Photopicker

Mit der Einführung des sogenannten Share Sheets können Nutzer ab Herbst auch Fotos und andere Dateien teilen. Mit watchOS 8 hat Apple das Teilen-Menü, das an seinem Icon mit dem Pfeil in einem Quadrat erkennbar ist, bereits in System-Apps wie Nachrichten und Mail integriert. Mit watchOS 9 steht das Menü allen Entwicklern zur Verfügung. Ähnlich nützlich ist der Photo Picker, mit dem Entwickler ihren Nutzern anbieten können, aus der Fotomediathek Bilder auszuwählen und in der App zu nutzen. So können künftig zum Beispiel Messenger direkt auf der Uhr die Möglichkeit anbieten, Bilder zu versenden.

(mki)