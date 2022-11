watchOS 9: Sport- und HomeKit-Funktionen warten auf Release

Nutzer der Apple Watch warten noch auf eine ganze Reihe von neuen Funktionen, die Apple im Sommer sowie Herbst für die Computeruhr angekündigt hatte. Sie sind bis hin zum aktuellen watchOS 9.1 nicht umgesetzt und müssten zeitnah als Software-Update nachgereicht werden. Betroffen sind Bereiche wie das Fitness-Tracking und die Smart-Home-Unterstützung HomeKit. Aber auch das lange erwartete internationale Roaming für die Apple-Smartwatch ist nur teilweise umgesetzt.

Rundkurserkennung und Rennen gegen sich selbst

Im Bereich Sport hatte Apple angekündigt, dass die Computeruhren künftig eine Rundkurserkennung mitbringen. Dabei kann das Gerät detektieren, dass man gerade auf einem Rundkurs oder einem Sportplatz unterwegs ist. "Die Fitness-App erkennt, wenn du an einer [solchen] Strecke ankommst und verwendet sowohl Apple-Maps-Daten als auch GPS", so der Konzern. So soll sich Geschwindigkeit, Distanz und Schritttempo genauer erfassen lassen.

In einem weiteren Schritt soll die Watch außerdem bei Läufen und Radtouren erkennen können, dass man die jeweils gleiche Runde hinter sich bringt – und Rennen gegen sich selbst erlauben. So kann man laut dem Konzern prüfen, ob man seine aktuelle Bestzeit oder zumindest die der letzten Runde schlägt. Während die Rundkurserkennung als "kommt bald" betitelt wird, will Apple das Rennen gegen sich selbst "noch in diesem Jahr" ermöglichen.

Endlich Roaming

Neben den Sportfunktionen hat Apple noch ein watchOS-Feature nur teilweise umgesetzt, auf das Nutzer seit Langem gewartet haben: die Unterstützung von internationalem Roaming. Lange blieb die Computeruhr beim Verlassen der Landesgrenzen ohne WLAN oder iPhone-Anbindung komplett vom Netz getrennt. Der Konzern hat deshalb mit Mobilfunkanbietern zusammengearbeitet, um internationales Roaming zu erlauben. Allerdings kommt es dabei darauf an, den richtigen Provider zu haben. In Deutschland sind das derzeit noch nicht alle drei der offiziellen Apple-Partner, wie Nutzer berichten – Kunden sollten sich an die Hotline ihres Anbieters wenden, um die Aktivierung sicherzustellen. Verfügbar ist Roaming ab der Series 5. Alle normalen Features sind dann nutzbar.

Weiterhin hat Apple auch Neuerungen im Bereich HomeKit für die Apple Watch noch nicht umgesetzt. Dabei geht es vor allem um die sogenannte Familienkonfiguration, die die Verwaltung von Apple-Watch-Geräten durch Eltern und andere Angehörige ermöglicht. So kann man diesen Personenkreis künftig einladen, HomeKit-Geräte zu kontrollieren, zudem verspricht Apple, auch die Freigabe von Haus- und Hotelschlüsseln für die Apple Wallet via Familienkonfiguration zu implementieren.

