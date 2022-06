watchOS 9: Was sich für Läufer ändert

Apple wird der neuen Version seines Apple-Watch-Betriebssystems eine Reihe neuer Fitness-Funktionen spendieren, die insbesondere Läufer und Geher interessieren dürften. So wird das Lauftracking deutlich ausgebaut und um neue Features ergänzt.

Tracking deutlich erweitert

Dazu erfasst Apple künftig mehr Sensordaten innerhalb von watchOS 9 – beziehungsweise hat seine Algorithmen so verbessert, dass dies erstmals möglich wird. So misst die Uhr nun Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, durchschnittliche Leistung in Watt und die sogenannte Vertical Oscillation. Auch kann man Herzfrequenzzonen setzen und der sogenannte Pacer, der Ansagen zum aktuellen Lauf macht, wurde ausgebaut – sowohl via Audio als auch via Anzeige auf dem Bildschirm der Computeruhr.

Man kann zudem gegen seinen bislang besten oder alternativ seinen letzten Lauf antreten, um zu überprüfen, ob sich positive Trainingseffekte eingestellt haben. Lauf-Workouts können zudem selbst konfiguriert werden, damit sie schnelle Phasen und Erholungssegmente haben. Triathleten wird es zudem freuen, dass die Uhr automatisch zwischen Laufen, Radfahren und Schwimmen wechseln kann.

Beim Laufen zeigt die Uhr künftig mehrere Screens, die sich einstellen lassen. Apple hat bereits fünf Herzfrequenzzonen vorkonfiguriert. In den Workout-Details in der Fitness-App sind die gesamten Daten abgespeichert und können nachträglich überprüft werden.

Leider scheint sich die Anzahl der gleichzeitig auf dem Uhrendisplay einzublendenden Werte nicht erhöht zu haben, es muss also gescrollt beziehungsweise geswiped werden, um auf die nächsten Screens zu gelangen. Entsprechend interessant wird es, wie groß die Konfigurationsmöglichkeiten sind. watchOS 9 erfüllt nicht nur Läufern einige Wünsche: So kommt das Betriebssystem endlich mit einer weitergehenden Schlaftrackingfunktion, die auch Schlafphasen – REM, Kernschlafzeit, Tiefschlaf – unterscheiden können soll. Bislang fehlten diese Features komplett und waren nur bei externen Apps zu finden.

(bsc)