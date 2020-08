watchOS: Neue Plattform erlaubt Ziffernblatt-Tausch

Bislang hatte Apple bei seiner Computeruhr in Sachen Ziffernblatt-Design stets die Hände drauf: Nutzer konnten Veränderungen nur mit Einschränkungen vornehmen und ihre Kreationen auch nicht mit anderen Usern teilen. Mit watchOS 7, das im Herbst erscheint, soll das alles besser werden. Das Betriebssystem-Update macht die Looks der Watch diverser und erlaubt zudem erstmals ein Sharing. Künftig soll das auch per Web gehen – und ein neuer Dienst, der gerade gestartet ist, soll das erleichtern.

Buddywatch ist ein von Apple unabhängiges Projekt, auf dem Nutzer ihre Ziffernblatt-Kreationen (Watch Faces) mit anderen Nutzern teilen können. Dabei reicht es, ".watchface"-Dateien hochzuladen und sie mit einer Beschreibung zu versehen. Aktuell kennt Buddywatch sieben verschiedene Kategorien wie "Casual", "Classy", "Health", "Nightlife" oder "Sport", die verschiedene Anwendungszwecke abdecken. Störend ist aktuell noch, dass die Beschreibungen teilweise zu wünschen übrig lassen und zu wenig Details beinhalten. Manchmal gibt es aber auch Tipps, welches Armband zu einem Design passt.

Apples Sharing-Strategie

Aktuell läuft Buddywatch natürlich nur mit der Betaversion von watchOS 7 – watchOS 6 kennt das Teilen von Ziffernblättern noch nicht. Technisch hat Apple die Umsetzung zumindest auf dem iPhone sehr einfach gemacht: Man kann ein Ziffernblatt-Design aus der Apple-Watch-Anwendung heraus teilen, was nicht nur über Messages möglich ist, sondern auch über iCloud-Links, die wiederum einen Download ermöglichen. Auch per E-Mail und den App Store lassen sich Watch Faces verteilen.

Mehrere Komplikationen einer App

Mit watchOS 7 erlaubt Apple es außerdem erstmals, mehrere Komplikationen einer einzelnen App darzustellen. So kann man etwa seine Lieblings-Wetteranwendung erstmals mehrfach auf einem Ziffernblatt auftauchen lassen, etwa deren aktuelle Temperatur und Vorhersage. Bislang hatte Apple hier ein Limit von einer Komplikation pro App gesetzt – was sehr störend sein konnte.

Bild 1 von 5 watchOS 7 (5 Bilder) watchOS erhält verbesserte Komplikationen.



(bsc)