work2morrow: Das sind die Highlights des Thementags zur Zusammenarbeit in Teams

Am zweiten Thementag der neuen Online-Konferenzreihe work2morrow richtet sich der Blick auf das Team: Wie werde ich Chef oder Chefin, den oder die mein Team jetzt braucht? Was bedeutet Team-Intelligenz? Welche neuen Workflows ergeben jetzt Sinn, und wie entwickeln auch ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein agiles Mindset? Hier geht es darum, sich in jede Einzelnen des Teams hineinzuversetzen: Damit verbundene Ziele sind, Potenziale zu erkennen, Teamgeist zu fördern und Motivation zu stärken.

Der Thementag zur Teamentwicklung findet schon diesen Donnerstag (12. Mai) statt. Er folgt auf einen ersten zur Führung, der letzte Woche stattgefunden hat. Ein dritter Thementag am 19. Mai behandelt Tools und Techniken, die beim derzeit offensichtlichen Wandel der Arbeitswelt förderlich sein können.

Zusammenarbeit 4.0: Wie die erfolgreichen Teams der Zukunft arbeiten

Die Vorträge des Thementags zu den modernen Teams im Überblick:

Ohne Vertrauen geht es nicht – sicher und angstfrei auf dem Weg zu New Work

Erfahrungen aus zehn Jahren hybrider Teamarbeit an inspirierenden Orten

Führungskompetenz und agile Kooperation als Erfolgsfaktoren für die Post-COVID-Welt

Wie Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen mit digitalen Challenges zu mehr gemeinsamer Bewegung motivieren können

Viele Orte, ein Team: Das Geheimnis guter Zusammenarbeit

Werkstattbericht: Neue Formen der Zusammenarbeit am Beispiel der Marantec Group

Selbstorganisation: Wie ein Magazin ohne Chefredakteur funktioniert

Mythos Agilität: Die Power agiler Arbeitsweisen

Hauptquartier ohne Papier: Digitales HQ

Die vom SPIEGEL und Heise Medien organisierte work2morrow richtet sich an Führungskräfte, Mitarbeiter aus der Organisationsentwicklung sowie Personal- und IT-Abteilungen. Sie erhalten durch die work2morrow wertvolles Wissen für ihren Arbeitsalltag.

Paketpreise, Gruppentarife und Workshops

Die Thementage sind einzeln buchbar, aber auch im Paket (inkl. der Aufzeichnungen des ersten Thementags). Auch Gruppenrabatte sind auf Anfrage möglich. Darüber hinaus gibt es mehrere halb- und ganztägige Workshops, bei denen erfahrene Coaches an separaten Tagen Themen vertiefen. Teilnehmende erfahren hier mehr zu Resilienz, menschliche Komplexität, Agilität, Microsoft 365 sowie um Robotic Process Automation.

Weitere Informationen zu der Konferenzreihe, den vertiefenden Workshops und den Ticketpreisen finden sich auf der Konferenz-Webseite.

