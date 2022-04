work2morrow: Noch bis zum 14. April vom Frühbucherrabatt profitieren

Die von DER SPIEGEL und Heise Academy ausgerichtete neue Online-Konferenzreihe im Mai besteht aus drei Thementagen, die sich mit zentralen Fragestellungen zum Wandel in der Arbeitswelt beschäftigt. Ergänzend zu den Konferenzen werden außerdem halb- und ganztägige Workshops angeboten, in denen einzelne Themen weiter vertieft werden.

Noch bis zum 14. April besteht die Möglichkeit, sich Tickets für die work2morrow zum Frühbucherrabatt zu sichern. Führungskräfte, Mitarbeiter aus der Organisationsentwicklung wie Personal- und IT-Abteilungen profitieren gleichermaßen von dem vermittelten Wissen für ihren Arbeitsalltag.

Die Thementage der work2morrow

An drei Konferenztagen sprechen Experten über ihre Erfahrungen in der modernen Arbeitswelt und vermitteln wesentliche Erfolgskriterien. Der erste Tag (05. Mai) fokussiert das Thema Führungskompetenz und zeigt auf, worauf Entscheider zukünftig achten müssen. Am zweiten Thementag (12. Mai) wird die erfolgreiche Zusammenarbeit und Führung von Teams betrachtet, bevor an Tag drei (19. Mai) entsprechende Tools und Techniken zur Umsetzung vorgestellt werden.

„Moderne Führung ist mutig, fördert Selbstverantwortung und lebt den lustvollen Kontrollverlust“

Dieses Zitat stammt von Alexander Birken, Vorstandsvorsitzendem der Otto Group und einer der zahlreichen Experten der work2morrow. Am ersten Thementag wird die Zukunft des Arbeitens aus dem Blickwinkel der Führung betrachtet. Dazu werden neben weiteren hoch angesiedelten Unternehmensvertretern viele bekannte Gesichter der New-Work-Szene vertreten sein. Dazu zählen unter anderem Anna und Nils Schnell, deren Modern Work Tour ihnen einen Platz auf der Shortlist des New Work Award 2020 eingebracht hat, oder aber der Erfinder des New-Work-Barometers Carsten Schermuly.

Zentrale Fragen der work2morrow

Die folgenden zentralen Fragen werden auf der work2morrow beantwortet:

Wie erkenne ich in Zukunft menschliche und unternehmerische Potenziale?

Wie können wir Erfolge sichtbar machen im hybriden Kontext?

Wie erzeugen wir ein agiles Mindset im Team?

Wie entwickeln Teams Responsivität und kommunizieren transparent?

Welche neuen Rollen gibt es im hybriden Miteinander?

Wie schaffen wir echte Zugehörigkeit im virtuellen Raum?

Welche Workflows verringern die Arbeitslast?

Was sind die Werkzeuge für die neue Arbeitswelt?

Vertiefende Workshops

Ergänzend zur Konferenzreihe gibt es mehrere halb- und ganztägigen Workshops, bei denen erfahrene Coaches an separaten Tagen Themen vertiefen. Teilnehmende erfahren hier mehr zu Resilienz, menschliche Komplexität, Agilität, Microsoft 365 sowie um Robotic Process Automation.

Tickets für die Workshops gibt es ab 299 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Für einen einzelnen Thementag zahlt man aktuell 149 Euro und spart somit 50 Euro. Wer alle drei Thementage besuchen will, kann mit dem Kombi-Ticket weitere 50 Euro sparen.

Weitere Informationen zu der Konferenzreihe, den vertiefenden Workshops und den Ticketpreisen finden sich auf der Konferenz-Webseite.

(ane)