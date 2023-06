xrOS-Fehlermeldung und große Slogans: Was auf Apples Headset-Start hindeutet

Kurz vor Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC von Apple mehren sich die Andeutungen und kleinen Fundstücke, die auf eine mögliche Präsentation eines Mixed-Reality-Headsets und des dazugehörigen Betriebssystems xrOS schließen lassen. Einem Entwickler ist es gelungen, einem Tool von Apple eine Fehlermeldung zu entlocken, die bestätigt, dass der iPhone-Hersteller augenscheinlich konkret etwas mit diesem Namen plant. Apple selbst befeuert die Erwartungen mit Slogans in sozialen Medien, die eine größere Neuerscheinung erwarten lassen.

Der Entwickler Steve Troughton-Smith wollte dem Apple-Tool App Store Connect, mit dem Developer ihre Apps in den App Store hochladen können, mittels einiger Tricks eine App für das noch gar nicht vorgestellte Headset unterjubeln. Interessanterweise reagierte die Software mit einer Fehlermeldung, die – ohne dass Troughton-Smith das Wort vorher selbst erwähnt hatte –, monierte, dass sich eine ausführbare Datei für xrOS, das mutmaßliche Headset-Betriebssystem, in dem hochzuladenden Paket befinde. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass über eine Firma in Neuseeland Schutzrechte für den Namen xrOS angemeldet wurden. Die Mittelsfirma wird angeblich von Apple eingesetzt, um Markennamen zu sichern, ohne dass gleich Apple in den Fokus gerät.

Wie Apple auf die Keynote einstimmt

Apple stimmt indessen in sozialen Netzwerken auf die WWDC ein und spricht von dem "Beginn einer neuen Ära". Auch die WWDC-Website Apples stellt Großes in Aussicht und ermuntert zum "Code New Worlds", also zum Entwickeln für neue Welten. Dies würde zur aktuellen Gerüchtelage passen, dass Apple angeblich ein rund 3000 Euro teures Headset namens Reality Pro vorzustellen gedenkt. Entwickler sollen dazu motiviert werden, für das neue Betriebssystem xrOS Apps zu entwickeln. Dazu soll es auch auf der WWDC entsprechende Sessions geben, die in die Entwicklung für xrOS einführen, das Portieren von iOS-Apps erläutern und Designratschläge geben.

Apple selbst hält sich im Vorfeld zu Details bedeckt. Für Entwickler und Interessierte wurde jetzt sogar eine eigene Musik-Playlist herausgegeben, die im Musikstreamingdienst Apple Music abgerufen werden kann. Am Montag, 5. Juni, ab 19 Uhr deutscher Zeit weiß die Fachwelt mehr: Dann beginnt die Keynote zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz, in der Apple die Neuigkeiten vorstellen will. Mac & i und heise online berichten natürlich ausführlich darüber.

(mki)