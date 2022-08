Zwei iX-Workshops: Incident Response (DFIR) und Penetrationstests ausschreiben

Workshop 1: Incident Response & Digital Forensics

Phishing, Ransomware und andere Arten von Internet-Angriffen und Malware sind für Unternehmen Teil des Alltags. Im zweitägigen iX-Workshop Incident Response & Digital Forensics lernen Sie die Tools und Techniken kennen, um Cyberangriffe schnell zu erkennen, betroffene Systeme zu identifizieren, Angriffsspuren zu sichern und passende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diesen Sicherheitsworkshop bieten wir am 6. und 7. Oktober als Online-Schulung an.

Viel Praxis

Im Workshop arbeiten Sie mit einer virtuellen Windows-10-Machine, damit Sie die vorgestellten Techniken und Strategien aus den Disziplinen Digital Forensics und Incident Response (DFIR) auch direkt in der Praxis ausprobieren und umsetzen können. Referent Gregor Wegberg arbeitet als Head of Digital Forensics & Incident Response beim Beratungsunternehmen Oneconsult als Penetration Tester und Senior Security Consultant

Weitere Informationen und Anmeldung

Incident Response & Digital Forensics, Online-Workshop am 6. und 7. Oktober 2022. Mit 10 Prozent Frühbucherrabatt bis 13. September.

Workshop 2: Penetrationstests: Methodik verstehen, richtig ausschreiben und Ergebnisse auswerten

Möchten Sie wissen, was Sie bei der Ausschreibung und Beauftragung von Penetrationstests durch professionelle Sicherheitsdienstleister beachten müssen? Zu diesem Thema bieten wir am 11. und 12. Oktober den Online-Workshop Penetrationstests: Methodik verstehen, richtig ausschreiben und Ergebnisse auswerten an.

Penetrationstests können Lücken und Schwachstellen in der Unternehmens-IT ans Tageslicht fördern. Man kann sie von einem internen Team durchführen lassen, bei fehlender Expertise oder Ressourcenknappheit aber auch extern beauftragen. In diesem Workshop erfahren Sie, was es zu bedenken gilt, wenn Sie Ihre Anwendungen und Systeme professionell durchleuchten (lassen) möchten.

An zwei Vormittagen lernen Sie, wie Port- und Vulnerability-Scans funktionieren und welche Schwachstellen in Webanwendungen oder Endgeräten lauern können. Ebenso erfahren Sie, wo klassische Stolpersteine – nicht nur bei den Pentests selbst, sondern auch bei der Auswertung und Analyse der Ergebnisse – liegen.

Referent Tobias Glemser ist Geschäftsführer des Sicherheitsspezialisten secuvera und BSI-zertifizierter Penetrationstester. Bei Buchung bis 12. September erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

Penetrationstests: Methodik verstehen, richtig ausschreiben und Ergebnisse auswerten, Online-Workshop an zwei Vormittagen von 9 bis 12: 30 Uhr am 11. und 12. Oktober 2022. Diese Schulung bieten wir auch am 15. und 16. November an.

(akl)