Wikileaks zürnt einem US-Journalisten, weil er seine Quelle, eine NSA-Mitarbeiterin, nicht geschützt haben soll. Die Enthüllungsplattform hat eine Belohnung für die "Terminierung" des Mannes ausgesetzt – ein zweideutiger Begriff.

Die Anklage gegen eine NSA-Mitarbeiterin wegen Geheimnisverrats hat Wikileaks zu einer Auslobung verleitet: "Wikileaks lobt eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für Informationen aus, die zur öffentlichen Bloßstellung und Entlassung dieses 'Reporters' führen", lautet ein Tweet vom Dienstag. Wikileaks benutzt dabei den englischen Begriff "termination", der neben Entlassung auch Tötung bedeuten kann. Zielperson ist Matthew Cole, ein Journalist der US-Webseite The Intercept.

Cole wird als erster von vier Autoren eines Artikels über angebliches Spearphishing eines russischen Geheimdiensts angeführt. Dieser Bericht wurde Winner zum Verhängnis, was Wikileaks auf Fehler Coles zurückführt. Er habe seine Informantin nicht geschützt.

WikiLeaks issues a US$10,000 reward for information leading to the public exposure & termination of this 'reporter': https://t.co/W9wijCk5d3