Früher waren Wasser, Wärme und Geborgenheit für die meisten Menschen selbstverständlich. Heute gehört das Internet auch dazu. Was das für die Menschen bedeutet, war zum zehnten Mal Thema in Bremen.

"Welche App haben Sie zur Fußball-WM 2006 heruntergeladen?" Mit dieser Frage führte Björn Stecher die rund 80 Teilnehmer des überregionalen 10. Bremer Fachtags Mediensucht in der Jugendbildungsstätte Lidicehaus aufs Glatteis. Vermutlich keine, würde die Antwort lauten, denn der rasante Aufstieg der Smartphones begann erst danach.

Mit dieser Fangfrage, über die einige der Anwesenden aus der Pädagogik, Bildung, Suchtprävention und Jugendarbeit zunächst sichtlich nachgrübelten, führte der Referent für digitale Infrastruktur und Daten-/Verbraucherschutz im Netz der Initiative D21 vor die geistigen Augen, wie sehr sich in den vergangenen zehn Jahren die mediale Welt verändert hat.

Darin im Gleichgewicht zu bleiben lautete das Motto des Jubiläumsfachtags, der in dieser jährlichen Kontinuität wohl deutschlandweit einmalig ist. Der Begriff "Mobile" wurde von den Veranstaltern – dem Bremer Servicebureau Jugendinformation, dem Landesinstitut für Schule Bremen und den Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Bremen – dabei als Sprachspiel benutzt: einmal im Sinne des allgegenwärtigen Internets, einmal im Sinne eines ausbalancierten, leichten Gebildes, das schon von einem schwachen Luftzug bewegt wird.

Ambivalenter Umgang mit dem Datenschutz

Stecher führte auch vor Augen, wie ambivalent sich der Umgang der Menschen mit dem Internet und speziell den sozialen Netzen gestaltet: auf der einen Seite beharrten sie auf ihrer Privatsphäre und den Schutz ihrer Daten, auf der anderen Seite kenne kaum jemand die Datenschutzbedingungen der Anbieter, geschweige denn seine eigenen Datenschutzrechte oder nehme sie gar in Anspruch.

Wie auch, fragte Stecher. Nicht nur seien die Menschen bequem, zudem würde allein die Nutzungsbedingungen der jährlich aufgesuchten Websites ausführlich zu studieren im Schnitt insgesamt 180 Stunden benötigen. Vor diesem Hintergrund und auch wegen der zunehmenden Bedeutung von Big Data fordert er ein Umdenken im Datenschutz. Stattdessen sei Datensouveränität gefragt. Schließlich profitiere auch der Staat von den Daten der Bürger und aus der Wirtschaft und sei als Gestalter des Datenschutzes somit befangen.

Digitale Intuition

Stecher plädierte dafür, eine digitale Intuition zu entwickeln. So wie Kindern früher gesagt worden sei, "lass Dich nicht von Fremden ansprechen", solle es heute heißen, "klicke nicht auf fremde Links". Dafür bräuchten aber nicht nur die Kleinen Medienkompetenz, sie sei umso mehr von den Eltern verlangt. Von daher gehöre das Smartphone auch in die Schule, es solle Gegenstand des Unterrichts werden.

Eine Forderung, die nicht bei allen Zuhörern auf fruchtbaren Boden fiel. Schließlich habe er schon an verschiedenen Schulen erlebt, wie auch trotz Verbots die Schüler im Unterricht mit ihren Smartphones reichlich Unfug trieben, wie ein Zuhörer einwandte.

Permanently online, permanently connected

Während Stecher eher einen politisch-juristischen Blick auf die Welt der Daten warf, beleuchtete Christoph Klimmt, Direktor des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover das Thema eher mit einer Soziologenlampe. Seine Bestandsaufnahme fasste er als das "neue Normal" zusammen: Die Online-Sphäre sei als kognitive Parallelwelt ständig verfügbar. Dadurch bestehe die Gefahr, das "Offline-Setting" – auch reale Welt genannt – zu vernachlässigen.

Die Online-Welt ändere das Herangehen an Probleme, die nun allesamt lösbar erscheinen, selbst wenn dabei Fehler passieren. Doch erscheine es nur so, umso größer sei die Frustgefahr, falls ein Problem doch nicht mit Hilfe Googles oder der eigenen Community aus der Welt geschafft werden könne. Natürlich hätten sich Menschen auch früher schon offline Hilfe in Gruppen gesucht, online könne das aber auch zu einer Abhängigkeit führen.

Auch ändere sich der Umgang der Personen untereinander, die Gesprächsverläufe seien online nicht formalisiert wie in der Offline-Welt, vielmehr seien Gespräche latent immer aktiv, hat Klimmt festgestellt.

Playing myself on a virtual stage

Der Facebook- und WhatsApp-Nutzer werde zu seinem eigenen Projektmanager, er ordne seine Freunde beispielsweise nach Beziehungsaspekten. Gute Freunde stellten sich für Klimmt so als Sozialkapital dar, das sich mehren lasse. Dazu komme, dass sich junge Menschen heutzutage weniger von anderen Menschen abgrenzten, sondern eher nach Gemeinsamkeiten suchten.

Das Soziale Netzwerk stelle sich für viele auch als "Online-Bühne" dar, auf der sie sich in einer Art "strategischen Narzißmus" inszenierten – natürlich meist im Positiven. Klimmt sprach von einer "Gute-Laune-Kommunikation", die Nutzer würden gewissermaßen mit Positivität zugeballert. Die Überflutung mit Highlights stumpfe aber auf Dauer ab.

Die Hochkonjunktur der Achtsamkeitstrainer brachte Klimmt in einen Zusammenhang mit der Verbreitung der sozialen Medien. Wer ständig die Online-Sphäre beobachten müsse und sich dazu gezwungen sehe, auf Input sofort zu reagieren, der benötige vielleicht jemand, der ihm beibringt, wieder im Moment zu leben. Da diese Stressfaktoren potenziell alle Online-Nutzer betreffen könnten, würden krankhafte Nutzer nicht mehr so auffallen, resümierte Klimmt.

Eine Mitschrift der Veranstaltung ist auf jugendinfo.de nachlesbar. Die Tradition des Fachtags Mediensucht, der jeweils aktuelle Trends aufgreift, soll in Bremen fortgeführt werden, nächstes Jahr am 14. September. (anw)