Unter dem Motto "IT-Sicherheit für die Praxis" können Sie auf dem 2. IT-Sicherheitstag am 29. Mai 2018 in Gelsenkirchen mit Sicherheitsexperten über Methoden, Strategien und Technik diskutieren.

"Wenn wir wirklich eine nachhaltige Digitalisierung anstreben, geht das nur mit einer angemessenen IT-Sicherheit und klaren Zielen, diese gemeinsam umzusetzen" glaubt Prof. Dr. Norbert Pohlmann, eco-Vorstand für das Ressort IT-Sicherheit. Doch wie kann IT-Sicherheit tatsächlich gewährleistet werden? Damit setzt sich der 2. IT-Sicherheitstag Rhein-Ruhr in Gelsenkirchen intensiv auseinander.

Den 2. IT-Sicherheitstag richtet heise Events in Kooperation mit dem Institut für Internet-Sicherheit – if(is) am 29. Mai 2018 an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen aus. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Konferenz, Fachausstellung und Plattform zum Erfahrungsaustausch und Netzwerken.

Hier treffen Entscheidungsträger, technische Experten sowie IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte auf Sicherheitsexperten wie Prof. Dr. Norbert Pohlmann, die über die aktuellen, drängenden Fragen der IT-Sicherheit berichten und Strategien, Lösungen sowie konkrete Tipps für die praktische Umsetzung im Unternehmen liefern.

Highlights aus dem Konferenzprogramm:



Blockchain-Technik – Sicherheit und Anwendungen

Ransomware – und immer noch kein Ende

Forensik im Cyberraum

Alles in die Cloud – aber ohne Risiko oder Versicherungen

Malware für IoT-Geräte

Keine Chance dem Blackout – Resilienz kritischer Infrastrukturen

IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz (KI)

Bis zum 30. April sind Tickets für die Konferenz noch zum Frühbucherpreis von 135 Euro erhältlich. Das Standardticket kostet danach 159 Euro. Nachlass gibt es ab diesem Zeitpunkt nur noch für Abonnenten der Heise Medien sowie Wiederkehrer auf heise Events – sie alle erhalten einen Treuerabatt in Höhe von 10 Prozent.

Nähere Informationen zu Programm und Anmeldung: 2. IT-Sicherheitstag Rhein-Ruhr (Stefan Kuhn) / (anw)