2. IT-Sicherheitstag in Darmstadt: Schutz ohne Ablaufdatum

Unsere zunehmend komplexen IT-Systeme können schwerwiegende Sicherheitslücken aufweisen und Angriffe ermöglichen. Die Gefahren reichen von Verschlüsselungstrojanern und großflächigen Bot-Netzen bis hin zu sehr gezielten und hoch anspruchsvollen Cyberangriffen auf ausgewählte Ziele, von Industrieanlagen bis zum Deutschen Bundestag. Oft vergeht wertvolle Zeit, bis ein Angriff erkannt und erfolgreich abgewehrt werden kann.

In Darmstadt wollen deshalb Sicherheitsexperten auf dem 2. IT-Sicherheitstag Rhein-Main aktuelle IT-Sicherheitsfragen und Lösungsansätze für das digitalisierte Unternehmen diskutieren und die neueste Forschung zu langfristiger und nachhaltiger Sicherheit sowie aus den Arbeitswissenschaften vorstellen.

Konferenz-Highlights

So will Christian Stüble, Rohde & Schwarz auf der Konferenz in Darmstadt über "Transparente IT-Sicherheit – Möglichkeiten und Grenzen" sprechen. Prof. Dr. Sebastian Faust von TU Darmstadt kümmert sich um "Blockchain-Technik: Zwischen Hype, Innovation und technischer Herausforderung" und Stefan-Lukas Gazdag, genua GmbH wird sich an das Thema machen "Post-Quanten Kryptografie und ihre Auswirkungen auf die Praxis". Im Diskussionspanel soll es darum gehen, dass die Wirtschaft wird in großem Stile ausspioniert wird.

In Kooperation mit dem Profilbereich Cybersicherheit der TU Darmstadt richtet heise Events den 2. IT-Sicherheitstag Rhein-Main im Köhler-Saal in der Technischen Universität Darmstadt aus. Am 01. Oktober 2019 können sich Entscheidungsträger, technische Experten, Netzwerkadministratoren und Netzwerkplaner sowie Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche zu den Herausforderungen und Möglichkeiten rund um das Thema nachhaltige IT-Sicherheit informieren.

Bis zum 20. August gilt noch der Frühbuchertarif von 135 Euro. Danach kostet die Teilnahme an der Tageskonferenz 159 Euro. Nachlass gibt es ab diesem Zeitpunkt nur noch für Abonnenten der Heise Medien sowie Wiederkehrer auf heise Events – sie alle erhalten einen Treuerabatt in Höhe von 10 Prozent. (anw)