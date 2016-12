(Bild: Bridgemanart)

Erfinder, Wissenschaftler, Unternehmer: Zu seinem 200. Geburtstag gibt Werner von Siemens im "Historischen Gespräch" einen Einblick in sein Berufsleben.

Am 13. Dezember 1816 wird Werner Siemens in Lenthe bei Hannover als viertes von 14 Kindern geboren. Heute, an seinem 200. Geburtstag, blickt der Erfinder und Wissenschaftler zurück. Technology Review hat dazu ein "Historisches Gespräch" mit ihm geführt. In dem fikitiven Interview werden einige, ausgewählte Eckpunkte in Siemens Biografie beleuchtet.

Telegraphenleitung zwischen Berlin und Frankfurt

Zusammen mit dem Feinmechaniker Johann Georg Halske hatte Siemens 1847 die "Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske" gegründet. Damals war Siemens im Hauptberuf noch Offizier, aber er experimentierte gern und so ergänzte er die technischen Fähigkeiten seines Firmenpartners, des Mechanikers Johann Georg Halske. 1848 erhielt das Unternehmen den wichtigen Auftrag, eine Telegraphenleitung zwischen Berlin und Frankfurt am Main zu legen. Weitere Aufträge folgten.

Knapp 700 Mitarbeiter umfasste das Unternehmen schließlich allein in Deutschland. Alle wichtigen Posten waren mit Siemens' Verwandten oder engen Freunden besetzt. "Ohne meine Familie wäre die Firma nicht da, wo sie jetzt steht. Schon das Startkapital kam aus der Verwandtschaft. Und Carl [Anmerk.d. Red.: Carl Siemens, Bruder von Werner] zum Beispiel ging mit gerade 23 Jahren nach St. Petersburg und baute von da aus fast im Alleingang unser russisches Geschäft auf. Wilhelm [Anmerk.d. Red.: Wilhelm Siemens, Bruder von Werner] hat sich in London als angesehener Ingenieur etabliert", sagt Werner Siemens im "Historischen Gespräch" darüber.

Aus der Londoner Niederlassung geht 1865 das Unternehmen Siemens Brothers & Co. hervor. Mit dessen Kabelleger "Faraday" verlegt Siemens 1874 ein transatlantisches Telegrafenkabel, das bis 1931 in Betrieb war. Sorgen bereitete ihm zunächst die Meldung vom Untergang der "Faraday", doch das entpuppte sich als Falschmeldung. Der Riss eines Kabels stellte die Firma vor Schwierigkeiten. "Doch Carl ist stur – er fischte mit einem Suchanker nach dem Kabelrest. Es dauerte Stunden, bis der Anker überhaupt den Grund erreichte. Dann gelang Carl das Unglaubliche: Er konnte das Kabel ungebrochen bergen", berichtet Siemens.

Einsatzfelder für das dynamo-elektrische Prinzip

Zu Siemens' wichtigsten Entdeckungen zählte etwa 1866 das dynamo-elektrische Prinzip. "Stellen Sie sich vor, was man damit alles bewerkstelligen kann: Fabriken und kleine Handwerker bräuchten keine Dampfmaschinen mehr, sondern könnten Elektromotoren benutzen", nennt er als Beispiel. Auch andere Einsatzfelder sah er, etwa der Ersatz von Gaslampen durch elektrisches Licht oder strombetriebene Bahnen, die Pferdefuhrwerke überflüssig machen könnten.

Das vollständige "Historische Gespräch" lesen Sie bei Technology Review online:

[Korrektur, 13.12.2016, 9.40 Uhr: In der vorherigen Fassung des Textes wurde fälschlicherweise behauptet, Siemens habe das erste Transatlantische Telegrafenkabel verlegt. Allerdings wurde bereits 1866 eine funktionsfähiges Kabel in Betrieb genommen. (jle)] (jle)