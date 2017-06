Mit den genetischen Daten seiner Kunden hat der Gentest-Anbieter 23andMe schon mehrere Krankheiten untersucht. Jetzt sollen freiwillige Teilnehmer erstmals in Selbstversuchen zusätzliche Informationen liefern.

Das Gentest-Unternehmen 23andMe hat eine Studie begonnen, bei der Kunden im Selbstversuch ihre Schmerzempfindlichkeit testen und über die Ergebnisse berichten sollen. Dazu werden sie gebeten, ihre Hände in eiskaltes Wasser zu tauchen und dann anzugeben, wie lange sie es so ausgehalten haben. Ziel der Studie ist die Erforschung der genetischen Faktoren im Zusammenhang mit Schmerztoleranz, berichtet Technology Review online in "Eiskalt getestet". 23AndMe hofft darauf, insgesamt 10.000 Teilnehmer dafür gewinnen zu können.

Schon zuvor hat 23andMe mit dafür freigegebenen Daten seiner insgesamt 2 Millionen Kunden Studien über Krankheiten wie Depression, Fruchtbarkeitsprobleme und Reizdarmsyndrom gemacht, bei denen die Teilnehmer nach ihrer Krankengeschichte, ihrem Lebensstil und ihre Ernährung gefragt wurden. Auch bei der neuen Studie gibt es zwei Befragungen, über Schmerztoleranz und Schmerzgeschichte. Gleichzeitig aber bittet das Unternehmen erstmals Privatleute, ein eigenes Experiment vorzunehmen und die Ergebnisse zu melden.

Für die Studie melden sich die Teilnehmer online zur Zeitmessung während ihres Eiswasser-Tests an. Der "Timer" zeigt jedoch nur einen Puls statt einer Zeit, damit die Teilnehmer nicht versuchen, "die Uhr zu schlagen", wie die 23andMe-Forschungschefin Carrie Northover sagt. Wie ehrlich die Teilnehmer sind, wird sich feststellen lassen, wenn einige Personen den Tests gemacht haben. Die Daten werden dann zwischendurch analysiert, um zu prüfen, ob die Ergebnisse valide sind.

