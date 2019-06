3 Jahre Pokémon Go: große Geburtstagsfeier

Pokémon Go wird 3 Jahre alt – und feiert sich mit einer Reihe von Sommer-Events. Hauptbestandteil ist eine neue Spezialforschung, die "Forschung zum Durchstarten": Sie besteht aus sechs Stufen. Die Erledigung der darin enthaltenen Aufgaben belohnt das Spiel mit vielen Erfahrungspunkten und besonderen Pokémon.

Hardcore-Spieler dürften die Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen; die Spezialforschung ist vor allem für Gelegenheitsspieler gedacht sowie für Spieler, die das Monsterfangen in den kalten Monaten unterbrochen haben. Insgesamt wirft die "Forschung zum Durchstarten" satte 405.000 Erfahrungspunkte ab, bei Einsatz von Glückseiern das Doppelte – ideal zum schnellen Hochleveln.

Schillernde Pokémon für Hardcore-Spieler

Aber auch an die stärkeren Spieler wurde gedacht: Alle zehn "Alola"-Pokémon erscheinen jetzt auch in "schillernden" Varianten. Diese sind funktional identisch mit den regulären Alolas, bei Sammlern aber aufgrund ihres Seltenheitswerts begehrt.

Bis zum 6. Juli erscheint das Pokémon-Maskottchen Pikachu mal wieder mit einem Party-Hut auf dem Kopf. Im Unterschied zu früheren Events, wo die Event-Pikachus allerorts aus dem Kraut sprossen, materialisiert sich Party-Pikachu, wie zuvor Detektiv-Pikachu, nur als "Photobomb".

Hierfür sollte man sich erst einmal an einem stationären Ort befinden. Dann sieht man sich in der Pokémon-Aufbewahrung eines der gefangenen Knuddelmonster an, tippt oben rechts auf das Kamera-Symbol, drückt im Fotobildschirm auf den Auslöser, tippt auf den Verlassen-Knopf oben links und schließt die Bildansicht über den X-Knopf. Daraufhin materialisiert sich das Pikachu auf der Landkarte, wo man es fangen kann. Die Baby-Variante Party-Pichu ist ebenfalls im Umlauf: Sie versteckt sich in 7-Kilometer-Eiern.

Spielt mehr miteinander

Weitere Boni sollen Spieler dazu motivieren, gemeinsam zu spielen. Das beginnt damit, dass die erste Aufgabe der "Forschung zum Durchstarten" lautet, einen Freund hinzuzufügen. Wer mit einem solchen Freund gemeinsam Raid-Bosse in Arenen angreift, richtet mehr Schaden an und bekommt am Schluss zusätzliche Bälle zugeteilt, um den Raid-Gegner zu fangen.

Darüber hinaus hat Niantic die Kosten für das Tauschen von Pokémon reduziert. Freunde können selbst gefangene Pokémon untereinander tauschen, sofern sie nicht mehr als 100 Meter voneinander entfernt sind. Bisher kosteten Täusche mindestens 100 Sternenstaub; jetzt kosten sie ein Viertel weniger: also 75 Staub für normale Pokémon und 600 Staub für Spezialtäusche von Pokémon zwischen besten Freunden, wenn beide das Monster schon haben (statt 800).

Sowohl die Raid-Boni als auch der Tauschrabatt sollen bis zum 2. September 2019 aktiv bleiben.

Entschädigung für verkorksten Community-Day

Der Community Day ist ein monatliches Pokémon-Event, bei dem drei Stunden lang ein bestimmtes Pokémon verstärkt erscheint. Während des Community Day geben alle Pokéstops themenbezogene Feldforschungen aus.

Am 8. Juni war das Faultier-Pokémon Bummelz dran. Server-Probleme sorgten jedoch in Westeuropa dafür, dass mehr als eine Stunde lang innerhalb der App kein Wetter angezeigt wurde. Da Pokémon Go die Community-Day-Monster über die Wetterfunktion einstreut, bedeutete der Ausfall des Wetters auch einen Ausfall des Community Day.

Auf massiven Druck der Spieler hin erklärte Niantic schließlich, in Europa werde der Community Day später nachgeholt. Mittlerweile ist der Termin dafür klar: Vom 4. Juli ab 10 Uhr vormittags bis zum 7. Juli um 18 Uhr wird Bummelz verstärkt in der Wildnis auftauchen und bei der Weiterentwicklung auch die exklusive Community-Day-Ladeattacke erhalten.

Damit findet das Bummelz-Event parallel zum Mega-Event Go Fest EMEA in Dortmund statt, das ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag läuft. Niantic verspricht aber, dass im Westfalenpark Dortmund während des Go Fest nicht nur Bummelz auftauchen werden, wie einige Spieler schnell befürchtet hatten.

Vielmehr soll beim Go Fest exklusiv die schillernde Variante der männlichen Version von Nidoran erscheinen. Dies geht aus einem offiziellen Tweet des deutschen Pokémon-Go-Accounts hervor. Auch mit einem schillernden Bronzong ist zu rechnen.