(Bild: Dell)

Dell verkauft das 32-Zoll-Display UP3218K mit 8K-Auflösung für 5000 US-Dollar.

Dell verkauft den auf der CES vorgestellten 8K-Monitor UltraSharp UP3218K ab sofort in seinem US-Online-Shop für 5000 US-Dollar. Die Auflösung des Displays beträgt 7680 × 4320 Pixel. Insgesamt stellt es also 33,1 Megapixel dar, das sind viermal so viele wie 4K-Displays. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz. Versorgt wird der UP3218K über zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse – solche bieten nur aktuelle Grafikkarten der Serien Nvidia GeForce GTX 1000, Radeon RX 400 und die Radeon-Nachfolger RX 500 und Vega.

Die Pixeldichte des 32-Zoll-Monitors beträgt rund 280 dpi; wer unter Windows arbeiten möchte, muss folglich die integrierte Skalierung weit über 100 Prozent einstellen. Der UP3218K deckt laut Dell den AdobeRGB-und den sRGB-Farbraum vollständig ab. Das Display soll im April in den USA ausgeliefert werden. Ob und wann es in Deutschland erhältlich sein soll, ist derzeit nicht bekannt. (mfi)