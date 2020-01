3D-Audio fürs Auto von Continental und Sennheiser

Die beiden niedersächsischen Unternehmen Continental und Sennheiser verbinden ihre Audiotechnik zu einem neuen Klangsystem. Die Bausteine sind das Ac2ated Sound System von Continental, welches für die Klangerzeugung sorgt, und Sennheisers Technik Ambeo 3D, das die räumliche Komponente beisteuert.

Sound aus der Verkleidung

Continentals Ac2ated Sound nutzt Aktuatoren, die bestimmte Oberflächen im Fahrzeug in Schwingung versetzten. Die Technik ist von klassischen Saiteninstrumenten inspiriert. Sie kommt ohne Lautsprecher aus, spart somit Bauraum und Gewicht und soll sich daher besonders für Elektroautos eignen. Die Platz- und Gewichtsersparnis gibt der Hersteller mit bis zu 90 Prozent an, denn Audiosysteme wiegen bis zu 40 Kilogramm.

A-Säulenverkleidung, Türverkleidungen, Dachauskleidung und Heckablage können von den Aktuatoren in Schwingung versetzt werden. Innenraumdesignern verschafft das System mehr Freiraum, weil sie keine platzraubenden Lautsprecher vorsehen müssen.

Continentals Ac2ated Sound versetzt Oberflächen in Schwingung und kommt somit ohne Lautsprecher aus.

Sennheiser 3D Audio

Die Sennheiser-Technik benötigt kein spezielles 3D-Signal. Der Algorithmus wandelt Stereoquellen automatisch in 3D-Audio um. Er berücksichtigt die Raumcharakteristik des Fahrzeugs und lenkt den Schall so, dass ein 3D-Erlebnis entsteht. Damit soll Ambeo Mobility den Zuhörer mitten in die Musik versetzen.

Sennheiser hat die Ambeotechnik bisher in klassischen Audioprodukten wie seine Ambeo Soundbar verarbeitet. Zuvor hatte Sennheiser die Ambeo-Technik bereits für das Multimediasystem des Luxusautoherstellers Karma angepasst. Das Ergebnis war auf der Monterey Car Week im August 2019 zu sehen. Es soll sich außer zum Musikgenuss auch für klare Audioübertragung bei Telefongesprächen im Auto eignen. Dabei dämpft es Nebengeräusche, die durch Wind, Motor sowie Reifen entstehen und fokussiert die eingebauten Mikrofon-Arrays über sogenanntes Beamforming automatisch auf den aktiven Sprecher. (akr)