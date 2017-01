(Bild: ZHAW)

In Zürich haben zwei Studenten einen 3D-Drucker mit einem beweglichen Drucktisch entwickelt. So können Objekte mit kritischen Überhängen auch ohne Stützmaterial gedruckt werden.



Mit diesem 3D-Drucker werden Überhänge einfacher gedruckt.

Bild: ZHAW Endlich große Überhänge oder flache Vorsprünge ohne Überhänge drucken - der neuentwickelte 3D-Drucker von zwei Studenten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) macht es möglich. Er verfügt mit sechs Achsen über mehr Bewegungsmöglichkeiten, da sowohl der Druckkopf als auch der Drucktisch jeweils mit drei Achsen gesteuert werden.

Für große Überhänge wird die Druckplatte immer schräger gehalten und das Druckobjekt so geschwenkt, das aus Überhängen vorübergehend senkrechte Flächen werden. In normalen 3D-Druckern ist die Platte stets waagerecht und das Druckobjekt wird in horizontalen Schichten aufgebaut.

Zukunftspotential



Die Entwickler Oliver Tolar (l) und Denis Herrmann (r) mit ihren Prototyp.

Bild: ZHAW Mit dem neuen Drucker würden Zeit und Material gespart, die beim Druck von Stützen anfallen, so die Entwickler. Außerdem entfalle die Entfernung der Stützstrukturen und ihrer Spuren auf der Oberfläche.

In Zukunft soll auf diese Art und Weise auch der Druck um bestehende Objekte herum möglich sein. Schwieriger als der Zusammenbau des Druckers sei die korrekte Ansteuerung durch die Software. Sie wird derzeit weiterentwickelt, um Druckkopf und Druckplatte künftig simultan bewegen zu können und so kontinuierlich zu drucken. (hch)